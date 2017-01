EMS: Nadcap-Akkreditierung erhalten

Almelo, Niederlande (ots/PRNewswire) -Für die Luftfahrtindustrie bietet das deutsch-niederländischeEngineeringunternehmen EMS nun Leistungen in den BereichenWärmebehandlung und Vakuumlöten auf Basis einer erfolgreichenNadcap-AkkreditierungEMS stellt seine Produkte und Dienstleistungen für dieLuftfahrtindustrie jetzt auf Grundlage einer erfolgreichenNadcap-Akkreditierung bereit. Die Zertifizierung wurde am 20. Januarnach einer intensiven Prüfung sämtlicher Ausrüstung,Herstellungsverfahren und Kontrollmaßnahmen bewilligt. Mit dieserAkkreditierung erhalten Kunden aus der Luftfahrtindustrie jetzt einenunabhängigen und verlässlichen Beweis dafür, dass EMS in diesemBereich die weltweit höchsten Standards auf seine Arbeitsprozesseanwendet.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/460154/EMS_Nadcap.jpg )40 Jahre Erfahrung in Wärmebehandlung und Vakuumlöten"Unsere Kunden verlassen sich auf unsere 40-jährige Erfahrung inhochentwickelter Wärmebehandlung und im Vakuumlöten", erklärt PieterFolkers, Geschäftsführer von EMS. "Wir haben sowohl Vakuum- als auchAtmosphärenöfen im Einsatz und bieten somit ein komplettes Portfoliovon Wärmebehandlung- und Lötdienstleistungen. So entsprechen wir denKundenanforderungen für eine breite Palette von Komponenten. DieNadcap-Akkreditierung liefert nun einen unabhängigen Beweis fürunsere Fähigkeit, anspruchsvollste Produkt- und Prozessanforderungenauf kontrollierte und verlässliche Weise zu erfüllen."EMS verfügt über mehr als 40 Jahre industrieller Erfahrung. DasEngineeringunternehmen stellt seine Leistungen und Produkte seit 2016Kunden aus der Luftfahrtindustrie zur Verfügung, nachdem man dasZertifikat EN 9100 für Wärmebehandlung und Lötprozesse von Bauteilender Luftfahrtindustrie erhalten hatte.http://www.ems-evolves.comcontact@ems-evolves.comTwitter: @EMS_evolvesPressekontakt:Lianke Gerdzen+31-546-54-5562Original-Content von: EMS, übermittelt durch news aktuell