EMS-Chemie: Das kann einfach nicht wahr sein

Am 13.05.2020, 14:26 Uhr notiert die Aktie EMS-Chemie an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 646 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir EMS-Chemie einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob EMS-Chemie jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der EMS-Chemie von 647,5 CHF ist mit +5,53 Prozent Entfernung vom GD200 (613,57 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 596,66 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,52 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der EMS-Chemie-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Die Aktie von EMS-Chemie gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 28,56 insgesamt 9 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 26,32 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt EMS-Chemie damit 12,02 Prozent über dem Durchschnitt (0,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 0,56 Prozent. EMS-Chemie liegt aktuell 12,02 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".