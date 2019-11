EMS-Chemie: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Per 21.11.2019, 00:36 Uhr wird für die Aktie EMS-Chemie am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 618.33 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialchemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir EMS-Chemie auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die EMS-Chemie-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von EMS-Chemie liegt bei einem Wert von 27,39. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 25,72) über dem Durschschnitt (ca. 7 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist EMS-Chemie damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt EMS-Chemie mit einer Rendite von 18,3 Prozent mehr als 19 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,82 Prozent. Auch hier liegt EMS-Chemie mit 19,12 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.