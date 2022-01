EMPIRE STATE BUILDING FEIERT DAS NEUE MONDJAHR MIT EINER VIRTUELLEN TURMBELEUCHTUNG UND EINER FESTLICHEN SCHAUFENSTERDEKORATION IN DER FIFTH AVENUE

New York (ots/PRNewswire) -Zur Feier des Jahres des Tigers wird das Gebäude zum 22. Mall in Folge rot leuchtenDas Empire State Building (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3427675-1&h=2506275803&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3427675-1%26h%3D3155977270%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esbnyc.com%252F%26a%3DThe%2BEmpire%2BState%2BBuilding&a=Das+Empire+State+Building) (ESB) hat heute angekündigt, dass es am 30. Januar ein Mondneujahrsfest mit einer virtuellen Beleuchtungszeremonie und der Enthüllung einer neuen, festlichen Fensterinstallation in der Fifth Avenue Lobby zur Feier des Jahres des Tigers geben wird.Um 16:45 Uhr EST werden die weltberühmten Lichter des Empire State Building in einer virtuellen Beleuchtungszeremonie zum Sonnenuntergang in New York City rot erleuchtet. Die Zeremonie wird auf folgenden Seiten wiedergegeben: YouTube, Facebook, Weibo und WeChat.Die ikonischen Fenster der Fifth Avenue Lobby zeigen in diesem Jahr eine festliche Installation mit künstlerischen Bildern und Darstellungen des diesjährigen Tieres - des Tigers. Tiger werden als heldenhafte Figuren verehrt und symbolisieren große Stärke inmitten von Widrigkeiten. In einer Serie von drei Szenen wird das Tier in verschiedenen Farben und Kunststilen inmitten unterschiedlicher Landschaften dargestellt. Die Fenster feiern die chinesische Kultur und Geschichte mit Bildern in Blumen, Weiß und Gold. Die festliche Ausstellung wird bis zum 24. Februar in der Lobby zu sehen sein.„Unsere Turmbeleuchtung und die Schaufensterdekoration in der Fifth Avenue sind alljährliche Traditionen des Empire State Buildings zum Mondneujahr, und wir freuen uns, die chinesische Gemeinschaft in den USA, in China und in der ganzen Welt zu feiern", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory.Weitere Informationen über das Empire State Building und seine Turmleuchten finden Sie online. B-Rolls der Beleuchtung und Bilder von den Fenstern finden Sie hier.Informationen zum Empire State Building The Empire State Building (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3427675-1&h=3733857120&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3427675-1%26h%3D598300496%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect-us.mimecast.com%252Fs%252FTuS1Cn5zG6h6KnKmiKHQyf%253Fdomain%253Du17581168.ct.sendgrid.net%26a%3DThe%2BEmpire%2BState%2BBuilding&a=The+Empire+State+Building), „das berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3427675-1&h=2197206680&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3427675-1%26h%3D2915243983%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect-us.mimecast.com%252Fs%252FmEX6Co2OAXTKBkBvhNfNiO%253Fdomain%253Du17581168.ct.sendgrid.net%26a%3DEmpire%2BState%2BRealty%2BTrust&a=Empire+State+Realty+Trust), Inc. (ESRT: NYSE), ragt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com. Vom American Institute of Architects zu „Americaʼs Favorite Building" erklärt, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt gekürt und von Lonely Planet zur Nummer 1 unter den New Yorker Attraktionen gekürt, empfängt es jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude selbst auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTokInformationen zum Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein auf New York fokussierter REIT, der ein gut positioniertes Immobilienportfolio aus Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäusern in Manhattan und dem Großraum New York besitzt und verwaltet. Als Eigentümer des Empire State Building, des berühmtesten Gebäudes der Welt, besitzt und betreibt die ESRT auch das ikonische, neu gestaltete Observatory Experience. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen gesunde Gebäude, Energieeffizienz und Umweltqualität in Innenräumen und hat die niedrigsten Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das Portfolio der ESRT ca. 9,4 Millionen Quadratmeter vermietbare Bürofläche, 700.000 Quadratmeter vermietbare Einzelhandelsfläche und 625 Einheiten in zwei Mehrfamilienhäusern. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie unter esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736234/Empire_State_5th_Ave_Windows.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3427675-1&h=708539659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3427675-1%26h%3D1201207947%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1736234%252FEmpire_State_5th_Ave_Windows.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1736234%252FEmpire_State_5th_Ave_Windows.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1736234%2FEmpire_State_5th_Ave_Windows.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1692548/ESB_90_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3427675-1&h=3984074697&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3427675-1%26h%3D2036075160%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1692548%252FESB_90_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1692548%252FESB_90_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1692548%2FESB_90_Logo.jpg)Pressekontakt:Jamie Steinberg,212-687-8700,jsteinberg@esrtreit.comOriginal-Content von: Empire State Realty Trust, Inc., übermittelt durch news aktuell