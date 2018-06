EMOTION.award 2018: Großartige Frauen aus Berlin, Hamburg, Neu-Ulm, Rostock und Wiesbaden von EMOTION geehrt (FOTO)

Hamburg (ots) -Gestern Abend standen zum inzwischen siebten Mal bemerkenswerteFrauen aus ganz Deutschland, die für ihr soziales undunternehmerisches Schaffen ausgezeichnet wurden, im Mittelpunkt. DiePreisträgerinnen wurden durch EMOTION Leserinnen in verschiedenenKategorien nominiert, von einer hochkarätig besetzten Jury gekürt undmit dem EMOTION.award ausgezeichnet.Die prominenten Award-Patinnen und Paten Susie Wolff, ehemaligeRennfahrerin und Markenbotschafterin She's Mercedes, SchauspielerinWolke Hegenbarth, Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, JournalistinAnja Reschke, Moderatorin Bärbel Schäfer und der mehrfacheHockey-Olympiasieger Moritz Fürste überreichten die Preise bei derEMOTION Gala im Curio-Haus in Hamburg. Durch den Abend führteJohannes B. Kerner.Mit ihnen feierten rund 500 Gäste aus Gesellschaft, Wirtschaft,Politik und Kultur, darunter u. a. Annika de Buhr, Regina Burton,Susanne Daubner, Monica Lierhaus, Frank Otto, Annette Roeckl undSabrina Staubitz. Als Live-Act begeisterte Tom Gregory.Der EMOTION.award 2018 wurde in den Kategorien"Unternehmerin/Gründerin", "Soziale Werte", "Frauen in Führung" sowie"Frau der Stunde" vergeben. Darüber hinaus wurde der Sonderpreis"Hand in Hand" für das beste Team ausgelobt.Der zum zweiten Mal vergebene Preis für das Lebenswerk wurde indiesem Jahr an die Filmproduzentin Prof. Regina Ziegler verliehen."In Deutschland gibt es so viele großartige Frauen, dieerfolgreich ihren Weg gehen und vieles bewegen - ob als Gründerinnen,ob als Angestellte, als Wissenschaftlerin, als sozial Aktive oderpolitische Aktivistin. Frauen, die Deutschland voranbringen. Leidersehen wir immer noch zu wenige von ihnen in der Öffentlichkeit. Esist eine Herzensangelegenheit von EMOTION und mir persönlich, diesenmutigen Frauen mit unserem EMOTION.award und mit unserem Magazin einerelevante öffentliche Bühne zu bieten. Sie inspirieren andere mitihrem Schaffen und wir sind stolz, mit dem EMOTION.award eine sowichtige Auszeichnung für Frauen etabliert zu haben", sagt EMOTIONChefredakteurin Dr. Katarzyna Mol-Wolf.Bereits zum zweiten Mal wird der EMOTION.award von "She'sMercedes" präsentiert, einer Initiative von Mercedes-Benz, die essich zum Ziel gesetzt hat, Frauen untereinander zu vernetzen und zubefähigen ihr Potenzial zu entfalten. "Wie EMOTION möchten auch wirmit She's Mercedes starke Frauen sichtbar machen, sie inspirieren undsie miteinander vernetzen", sagt Kerstin Heiligenstetter, Leiterinvon "She's Mercedes". "Deshalb sind wir stolz, auch in diesem Jahrals Partner bei dieser einzigartigen Veranstaltung dabei zu sein."In der Kategorie "Unternehmerin/Gründerin" wurden die beidenHamburgerinnen Daniela Westberg-Heuer (37) und Julia Steinbach (42)ausgezeichnet. Ihr 2015 gegründetes Unternehmen "Kaiserschlüpfer"bietet das gleichnamige Produkt, welches den Druck auf der Narbereduziert, eigens für die Zeit nach dem Kaiserschnitt an. Entstandenist die Idee aus der Erfahrung der Kaiserschnitt-Patientin Steinbach.Zusammen mit ihrer Hebamme Westberg-Heuer kreierte sie dann ihreerfolgreiche Idee.Die Rostockerin Gesa Stückmann (49) wurde in der Kategorie"Soziale Werte" geehrt. Als Rechtsanwältin bearbeitete sie 2007 einenFall von Cybermobbing und gründete daraufhin den Verein "law4school".Dafür hält sie jährlich bis zu 100 Vorträge an Schulen inMecklenburg-Vorpommern zum Thema Cybermobbing mit dem Ziel, Kinderund Jugendliche für dessen Folgen zu sensibilisieren. Seit 2012können auch bundesweit Schulen durch Live-Streamings und Web-Seminareihr Angebot nutzen.Dr. Ulrike Handel aus Hamburg gewann in der Kategorie "Frauen inFührung". Die 46-jährige Kommunikationsexpertin ist CEO des "DentsuAegis Network" mit Hauptsitz in Wiesbaden und setzt sich für eineneue Unternehmenskultur ein, die sich nach den Bedürfnissen derMitarbeiterInnen richtet. Sie ist in Deutschland für rund 1.300 vonihnen verantwortlich und sorgte seit ihrem Antritt 2017 fürVeränderungen wie u. a. die Abschaffung der starren Arbeitszeiten hinzu individuellen Wochenstunden.In der Kategorie "Frau der Stunde" wurde Mesale Toluausgezeichnet. Die 33-jährige ist als Journalistin und Übersetzerinin Deutschland und der Türkei tätig. Meinungs- und Pressefreiheitbezeichnet sie als die elementarsten Rechte und sagt, trotzdem würdenweltweit Menschen dafür ihrer Freiheit beraubt. Nach demPutschversuch 2016 wurde sie, wie viele andere JournalistInnen auch,verhaftet. Zur Zeit steht die eigentlich in Neu-Ulm lebendePreisträgerin nach siebenmonatiger Untersuchungshaft mit ihrem Mannund ihrem kleinen Sohn in Istanbul unter Hausarrest und darf dieTürkei nicht verlassen. In ihrer Videobotschaft bedankte sie sich fürdie Solidarität der Frauen, die sie immer wieder gestärkt und ihr Mutgemacht hätten. Der Award als Frau der Stunde sei eineSolidaritätsbekundung aller EMOTION Leserinnen.Zudem wurde der mit EUR 5.000,- dotierte Sonderpreis "Hand inHand" der HanseMerkur Versicherungsgruppe vergeben. Diesen erhieltder Verein "Start with a Friend - SwaF" aus Berlin, vertreten durchden Vorstand Franziska Birnbach, Marten Kaspar und Sarah Rosenthal.Seit 2014 vernetzen sie Geflüchtete und Locals - mehr als 3.500 sogenannter Tandems sind dadurch bereits an 23 Standorten in ganzDeutschland entstanden. Dabei werden sie von mehr als 200ehrenamtlichen interkulturellen VermittlerInnen unterstützt.Weitere Partner des EMOTION.award 2018 sind die SchmuckmanufakturNiessing und der internationale Beauty-Konzern Shiseido Group.Weitere Informationen zu allen Finalistinnen 2018 finden Sie auf:www.emotion.de/award-2018Pressekontakt:Doreen BarkEMOTION Verlag GmbHTel.: 040 / 600 288 712E-Mail: presse@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell