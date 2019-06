EMNID Umfrage zu Online-Shopping: Frauen senden deutlich häufiger Einkäufe zurück (FOTO)

Hamburg (ots) -Wer sich im Internet bewegt, kauft auch dort ein und Frauen nutzendeutlich häufiger Retouren. Das ergab eine repräsentative Umfrage vonKantar EMNID im Auftrag des Verbraucherportals askgeorge.com(https://askgeorge.com). Unter allen Befragten geben lediglich 0,8%der Männer und 1,7% der Frauen an, nie online zu shoppen.Bei den Rücksendungen ergibt sich ein recht unterschiedlichesBild. So geben 62,9% der männlichen Umfrageteilnehmer an, regelmäßigWaren zurückzusenden. Bei den Frauen sind mit 73,9% Prozent deutlichmehr Kundinnen bereit, Gekauftes zum Händler zurückzuschicken.Häufigster Grund für Retouren sind Qualitätsmängel und Defekte(76,2%). Danach folgen aber schon typische Probleme desOnline-Handels. Unpassende Produktgrößen (58,2%), unerwartetesAussehen (26,4%) und nicht korrekt beschriebene Funktionen (22,3%)werden gleich danach genannt.Die höchsten Rücksendungsquoten gibt es in der Altersgruppe der25-34-jährigen. Hier senden fast 31% mindestens ein Viertel ihreronline bestellten Produkte wieder an den Händler zurück. Insgesamtsagen 68,3% aller Befragten regelmäßig Einkäufe zu retournieren.Kantar EMNID befragte im Auftrag von askgeorge.com 1051Online-Nutzer im Zeitraum vom 29.05.-03.06.2019 im Alter zwischen 16und 64 Jahren.Die Umfrageergebnisse gibt es hier zum Download:https://askgeorge.com/press/emnid-askgeorge-com.zipEine Infografik gibt es hier:https://askgeorge.com/press/onlinekauf-infografik.pdfPressekontakt:Thomas Schmelingpresse@askgeorge.comZentrale: +49 (0) 40 228 202 73 - 0Durchwahl: +49 (0) 40 228 202 73 - 2Original-Content von: askgeorge.com, übermittelt durch news aktuell