EMNID-Umfrage im Auftrag von Testberichte.de: Jeder fünfte Deutsche überlegt, zur WM eine Bierzapfanlage anzuschaffen (FOTO)

Alle zwei Jahre beobachtet das Verbraucherportal Testberichte.de(www.testberichte.de) dasselbe Spiel: Die Suchanfragen nach"Bierzapfanlagen" steigen sprunghaft in die Höhe - jeweils in denWochen vor Beginn einer Welt- oder Europameisterschaft im Fußball.Mithilfe des Meinungsforschungsinstituts Kantar EMNID haben wir nunnachgefragt, wie viele Bürger im Land der Bierbrauer und -trinkertatsächlich über die Anschaffung einer Zapfanlage für Zuhausenachdenken. Hier geht es zur Übersicht:http://www.testberichte.de/link/zapfanlagenumfrage21 Prozent können sich die Anschaffung einer BierzapfanlagevorstellenAuf die Frage, ob sie sich für gesellige Abende die Anschaffungeiner Bierzapfanlage vorstellen könnten, antworteten 21 Prozent derBefragten mit "Ja" oder "Vielleicht". In den westlichen Bundesländernlag dieser Anteil mit gut 23 Prozent deutlich höher als im Osten(knapp 14 Prozent).Überraschung: Bayern landet hinter NorddeutschlandDie Norddeutschen (Bremen, Hamburg, Niedersachsen,Schleswig-Holstein) haben mit rund 26 Prozent die höchste Neigung zurAnschaffung einer Zapfanlage. Mit gut 22 Prozent liegt Bayernüberraschenderweise nicht nur deutlich hinter den Landsleuten aus demNorden der Republik, sondern sogar unter dem Schnitt allerwestdeutschen Bundesländer (23 Prozent).Je jünger die Befragten, desto eher interessieren sie sich fürZapfanlagenDer Anteil der Befragten, die sich die Anschaffung einerZapfanlage vorstellen können, ist nirgendwo so groß wie bei jungenMenschen: Fast ein Drittel der Befragten im Alter von 16 bis 24Jahren antwortete mit "Ja" oder "Vielleicht". Je älter die Befragten,desto weniger können sie mit einer Bierzapfanlage anfangen - amwenigsten die älteste Gruppe der Befragten im Alter von 55 bis 64Jahren mit gut 13 Prozent. Erwartungsgemäß können sich mit fast 28Prozent doppelt so viele Männer wie Frauen mit einer eigenenZapfanlage anfreunden.Käufer achten auf Preis-Leistungsverhältnis, Handhabung undReinigungsaufwandDas mit Abstand wichtigste Kriterium bei der Anschaffung einerZapfanlage ist das Preis-Leistungs-Verhältnis - das gaben knapp 40Prozent aller Befragten an. Es folgen mit je rund 30 Prozent dieHandhabung, der Reinigungsaufwand und die Kühldauer. Design und Markespielen mit je knapp 7 Prozent kaum eine Rolle.Erwarteter Reinigungsaufwand lässt viele Interessenten zögernBemerkenswert ist eine unterschiedliche Gewichtung der Kriterienbei denjenigen, die sich definitiv vorstellen können, eineBierzapfanlage anzuschaffen ("Ja") und denen, die noch zögern("Vielleicht"). Bei den "Ja"-Sagern ist die "Kühldauer" mit fast 67Prozent deutlich das zweitwichtigste Kriterium, der"Reinigungsaufwand" liegt mit gut 43 Prozent nur an vierter Stelle.Bei den "Vielleicht"-Sagern ist es umgekehrt: Der Reinigungsaufwandliegt mit 51 Prozent auf Platz 2, die Kühldauer mit 43 Prozent aufRang 4. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass viele Interessentenan Zapfanlagen vor allem wegen des zu erwartenden Reinigungsaufwandsbei der Anschaffung noch zögern."Überrascht, dass sich mehr junge als alte Menschen fürZapfanlagen interessieren"Am meisten hat uns bei der Umfrage überrascht, dass sich vor allemjunge Menschen für Bierzapfanlagen interessieren und dass diesesInteresse mit zunehmendem Alter rapide abnimmt", so Dr. WolfgangRapp, Experte für Haushaltsgeräte bei Testberichte.de. "Bemerkenswertist auch, dass mehr Menschen in Norddeutschland als in Bayern überdie Anschaffung einer Zapfanlage nachdenken. Bestätigt sehen wir unsin der Annahme, dass es bei diesen Geräten vor allem auf den Preisund die Funktion ankommt, weniger auf die Marke oder das Design."Informationen zur StudieFür die repräsentative Umfrage hat KANTAR Emnid im Auftrag vonTestberichte.de vom 19. bis 22.04.2018 insgesamt 1.033 Personen imAlter zwischen 16 und 64 online befragt, ob sie sich vor derFußball-WM vorstellen könnten, für gesellige Abende eineBierzapfanlage anzuschaffen und welche Eigenschaften bei dem Gerätbesonders wichtig wären.Hier kann man die Grafik zur Umfrage als PDF herunterladen:http://www.testberichte.de/link/grafikzapfanlagen