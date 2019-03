EMNID-Umfrage im Auftrag von Testberichte.de: Frühjahrsputz ist immer noch Frauensache (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Für 90 Prozent der Deutschen steht auch in diesem Jahr derFrühjahrsputz ins Haus. Das ergab eine repräsentative Befragung vonKantar EMNID im Auftrag von Testberichte.de (www.testberichte.de).Zwei Drittel der Befragten greifen dabei selbst zu Staubsauger, Besenund Lappen. Bei 14 Prozent übernimmt der Partner bzw. die Partnerindie Arbeit, 5 Prozent verlassen sich auf andere Haushaltsmitgliederund gut 2 Prozent beauftragen für das große Reinemachen einePutzhilfe.84 Prozent der Frauen putzen selbst, bei Männern sind es nur 48ProzentBetrachtet man die Auswertung nach Geschlechtern getrennt, ergibtsich in deutschen Haushalten ein unterschiedliches Bild: Während 84Prozent der Frauen nach eigenen Angaben den Frühjahrsputz selbsterledigen, sagten dies bei den Männern nur knapp die Hälfte von sich(48 Prozent). Bei lediglich 2 Prozent der Frauen ist demnach derPartner (oder die Partnerin) zuständig, bei Männern sind es überzwölf mal so viele (25 Prozent).Ostdeutsche putzen eher selbst als WestdeutscheWährend in Ostdeutschland 72 Prozent der Befragten beimFrühjahrsputz selbst Hand anlegen, sind es im Westen mit 65 Prozentdeutlich weniger. Deutschlandweit betrachtet gilt: Je höher dasEinkommen, desto weniger wird selbst geputzt. In Haushalten mit einemJahresbruttoeinkommen unter 20.000 Euro wird der Frühjahrsputz von 78Prozent der Befragten selbst erledigt; bei über 60.000 Euro sind esnur 55 Prozent.Fensterputzen steht ganz oben auf der Liste, gefolgt von Aufräumenund AusmistenFür 70 Prozent der Deutschen ist beim Frühjahrsputz dasFensterputzen besonders wichtig, gefolgt von Aufräumen bzw. Ausmisten(61 Prozent) und Staubwischen (52 Prozent). Es folgen Bodenreinigung(49 Prozent), Küche putzen (48 Prozent), Bad reinigen (46 Prozent)und Möbel sauber machen (42 Prozent). Am seltensten wichtig ist denBefragten das Waschen der Wintersachen und die Reinigung derPolstermöbel (je 29 Prozent). Diese Reihenfolge ist über alleRegionen, Alters- und Einkommensgruppen nahezu gleich, auch bei denGeschlechtern. Frauen weisen für jede dieser Tätigkeiten jedochdeutlich höhere Prozentwerte auf als Männer. Dies betrifftinsbesondere das Aufräumen bzw. Ausmisten (16 Prozentpunkte mehr alsbei Männern), Fensterputzen (14 Prozentpunkte mehr) und Möbel saubermachen (13 Prozentpunkte mehr).Akkustaubsauger und Fenstersauger am populärsten, gefolgt vonDampfbesen und SaugroboternWelche neuartigen Putzgeräte werden von den Befragten alsbesonders hilfreich empfunden? Dazu zählen vor allem kabelloseAkkustaubsauger (25 Prozent), dicht gefolgt von Fenstersaugern (24Prozent), Dampfbesen und Saugrobotern (je 20 Prozent). Abgeschlagenauf den letzten Plätzen liegen die Dampfbürste (12 Prozent), derBodenwischroboter (9 Prozent) und der Fensterputzroboter (5 Prozent).Auffällig: Saugroboter sind vor allem bei jüngeren Leuten populär: 31Prozent in der 25- bis 34-jährigen finden die autonomen Saugerbesonders nützlich, sie sind in dieser Altersgruppe das mit Abstandbeliebteste Gerät. Dieser Wert nimmt mit zunehmenden Alter ab: Beiden 55- bis 64-jährigen landen Saugroboter mit nur 8 Prozent gerademal auf Platz fünf.Informationen zur StudieFür die repräsentative Umfrage hat Kantar EMNID im Auftrag vonTestberichte.de vom 7. bis zum 10. März 2019 insgesamt 1.051 Personenim Alter zwischen 16 und 64 online nach ihren Einstellungen undGewohnheiten zum Frühjahrsputz befragt.Hier kann man die Grafik zur Umfrage herunterladen:http://www.testberichte.de/link/fruehjahrsputzPressekontakt:Testberichte.deNiels Genzmer+49 30 91 207 - 124presse@testberichte.dewww.testberichte.dePIABO PR GmbHDominik Kratzenberg+49 30 25 76 205 - 18testberichte@piabo.netwww.piabo.netOriginal-Content von: Testberichte.de, übermittelt durch news aktuell