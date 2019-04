EMIL 2019: Vier Auszeichnungen für ZDF-Kinder- und Jugendprogramm (FOTO)

Mainz (ots) -Vier Preise für gutes Kinderfernsehen des ZDF: Das Wissensmagazin"PUR+" (für die Folge "Ich habe Krebs"), die Doku-Reihe "Digiclash:Der Generationen-Contest", der Puppentrickfilm "Chika, die Hündin imGhetto" und das Familiendrama "Fannys Reise" sind mit dem EMIL 2019geehrt worden. Die Auszeichnung wird jährlich von derProgrammzeitschrift TV Spielfilm vergeben.In "PUR+: Ich habe Krebs" (Redaktion: Silke Penno, Eva Radlicki)besucht Moderator Eric Mayer die Kinder auf einer onkologischenStation der Uniklinik Mainz. Dort trifft er Kinder, die ihm von ihrenErkrankungen erzählen und davon, wie sie versuchen, ein möglichstnormales Kinderleben zu führen, auch wenn es plötzlich vonUntersuchungen, Infusionen und Operationen bestimmt ist.In "Digiclash: Der Generationen-Contest" (Redaktion: GordanaGroßmann, Dorothee Herrmann) treten vier Jugendliche in einemWettbewerb gegen vier Senioren an: Die junge Generation bewegt sichacht Tage lang "offline" in einem Haus, ausgestattet wie zuGroßmutters Zeiten. Währenddessen ziehen die Vertreter derGroßelterngeneration in ein Smart-Haus mit modernster Technik ein.Der 15-minütige Puppentrickfilm "Chika, die Hündin im Ghetto"(Redaktion: Katrin Pilz, Irene Wellershoff) basiert auf dergleichnamigen Buchvorlage der jüdischen Autorin Batsheva Dagan. DieGeschichte beruht auf einer wahren Begebenheit in einem Ghetto inPolen. In einfacher Sprache und aussagestarken Bildern wird Kinderndas Thema "Judenverfolgung" altersgerecht nahe gebracht.Um den Mut und den Überlebenswillen eines 13-jährigen Mädchensgeht es in dem historischen Familiendrama "Fannys Reise" (Redaktion:Jutta Trauer, Nicole Keeb). Der Film erzählt die bewegendeFluchtgeschichte von Fanny und weiteren jüdischen Kindern im Jahr1943. Der Film basiert auf dem Buch "Le journal de Fanny", in demFanny Ben-Ami ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat.Der EMIL würdigt gutes Kinderfernsehen im Bereich TV und Spielfilmund wird von der Programmzeitschrift TV Spielfilm bereits seit 1995für herausragende Kinder- und Jugendprogramme verliehen.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/emilhttp://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell