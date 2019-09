EMH Partners investiert in die LIGANOVA GROUP

München (ots) - Von EMH Partners beratene Fonds erwerben einesignifikante Minderheitsbeteiligung an der LIGANOVA GROUP, einem derführenden Dienstleistungsunternehmen, das auf die Transformation vonkommerziellen Räumen in Markenerlebnisflächen spezialisiert ist.Außerdem geben von EMH Partners beratene Fonds Wachstumskapital, umdie weitere Internationalisierung des Unternehmens sowie dieDigitalisierung von physischen Räumen voranzutreiben. Der Gründer derLIGANOVA GROUP Vincent Bodo Andrin und Dr. Marc Schumacher, ManagingPartner von LIGANOVA, werden weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung ander Unternehmensgruppe halten und die Geschäftsführung innehaben.Die LIGANOVA GROUP arbeitet für international renommierte Markenund unterstützt diese bei der innovativen Konzeption und Durchführungihrer Retail Marketing Aktivitäten mit dem Ziel einmaligeMarkenerlebnisse zu kreieren. "Die zunehmende digitale Interaktionzwischen Marke und Konsument machen den direkten physischen Kontaktzur Marke umso wichtiger," sagt Dr. Marc Schumacher, Managing Partnerbei LIGANOVA. "Die Digitalisierung wird Retailflächen dazu zwingen,sich neu zu erfinden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Marken-und Produktflächen, wie wir sie heute kennen, bald nicht mehr indieser Form existieren werden. Der Point-of-Sale ist dabei, sich ineinen Point-of-Experience zu verwandeln."LIGANOVA wurde 1995 in Stuttgart gegründet. Das Unternehmen wuchsschnell und entwickelte sich zu einem der führenden Dienstleister imBereich Brand Retail Marketing. Das internationale Team umfasstinzwischen mehr als 400 Experten, die an den vier StandortenStuttgart, Berlin, Amsterdam und San Francisco ganzheitliche Lösungenund Erlebnisse für globale Marken entwickeln."Die Welt verändert sich rasant - genauso das Konsumentenverhaltenrund um den Globus. Im Bereich Retail steht der große Knall kurzbevor. Für die Geschäftsfelder von LIGANOVA bietet dies eineeinzigartige Gelegenheit, da wir schon immer Pioniere im Bereich derTransformation von kommerziellen Räumen waren," sagt Vincent BodoAndrin, Gründer und CEO der LIGANOVA GROUP. "Mit EMH Partners habenwir den perfekten Partner gefunden. Das Team, die unternehmerischeDenkweise und die Digitalisierungskompetenz von EMH Partners werdenuns dabei helfen unsere internationalen Expansionspläne zubeschleunigen und unsere Expertise im Bereich der Digitalisierungphysischer Räume weiterzuentwickeln. Darüber hinaus teilen wir diegleiche Mission - Transforming commercial spaces into phygitalexperience channels.""Der Brand Experience Markt verspricht in Zukunft hoheWachstumsraten sowie großes Digitalisierungspotenzial und ist daherfür Investments besonders attraktiv," sagt Dr. Thomas von Werner,Partner bei EMH Partners. "Wir sind insbesondere angetan vonLIGANOVA's eigenentwickelten Software- und Datenanalysetools, diedabei helfen, sowohl die Conversion als auch Retention der Kunden zuerhöhen und die Digitalisierung von physischen Räumenvoranzutreiben."EMH Partners und die LIGANOVA GROUP haben sich dazu verpflichtet,Details der Transaktion vertraulich zu behandeln. Das Closing derTransaktion ist zeitnah geplant. Die LIGANOVA GROUP ist das sechstevon EMH Partners beratene Investment. Die vorherigen von EMHberatenen Beteiligungen beinhalten u.a. Brainlab, einen weltweitführenden Anbieter von softwaregestützter Medizintechnik, Occhio,einen deutschen Hersteller hochwertiger Beleuchtung, sowie DesignOffices, den deutschen Branchenführer im Bereich Corporate Coworking.Über EMH PartnersEMH Partners ist eine europäische Beteiligungsgesellschaft vonUnternehmern für Unternehmer. Die Private Equity-Gesellschaft dernächsten Generation schließt die Lücke zwischen Venture Capital undBuyout-Fonds, indem sie das Wachstum mittelständischer Unternehmenmit Kapital und Digitalisierungskompetenz unterstützt. EMH Partnersverfolgt eine "Build and Scale"-Strategie und bietet seinenPortfoliounternehmen eine partnerschaftliche Unterstützung. WeitereInformationen finden Sie unter www.emh.com.Über LIGANOVA GROUPDie LIGANOVA GROUP bietet ganzheitliche Marken-, Produkt- undDienstleistungserlebnisse für führende globale Marken. Darüber hinausverfügt die Holding über spezialisierte Tochterfirmen wie LIGA2037,eine auf die Transformation von urbanen, kommerziell genutzten Räumenfokussierte Strategieberatung, LIGADIGITAL, eine Entwicklungseinheitfür Software und Datenanalysetools in den Bereichen Brand und Retail,oder LIGAPRODUCTION, ein Full-Service-Produktionsunternehmen undLogistikhub. LIGANOVA wurde 1995 in Stuttgart gegründet undbeschäftigt heute mehr als 400 Mitarbeiter an vier Standortenweltweit. Das Unternehmen ist einer der Marktführer in seinem Sektorund zählt einige der renommiertesten Marken weltweit zu seinenKunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.liganova.com.Pressekontakt:EMH PartnersPIABO PR GmbHJohanna Witt+49 30 257 620 520emh@piabo.netLIGANOVA GROUPIndra RahnDirector Corporate Communications+49 711 65 220 201press@liganova.comOriginal-Content von: EMH Partners, übermittelt durch news aktuell