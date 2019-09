EMH Partners investiert in AVANTGARDE

München (ots) - Von EMH Partners beratene Fonds investieren in dasMarktsegment Brand Experience und erwerben eine Mehrheitsbeteiligungan AVANTGARDE Gesellschaft für Kommunikation ("AVANTGARDE"). Derbisherige Wachstumsinvestor AFINUM verkauft im Zuge der Transaktionseine Minderheitsbeteiligung. Von EMH Partners beratene Fondserwerben darüber hinaus einen kleinen Teil der Anteile des AVANTGARDEManagement Teams, welches auch in Zukunft mit einem signifikantenAnteil beteiligt bleiben wird.AVANTGARDE, gegründet 1985 von Martin Schnaack, ist Deutschlandsführender Dienstleister im Bereich Brand Experience. Das Unternehmennimmt eine Pionierstellung ein, wenn es darum geht, Marken fürKonsumenten erlebbar zu machen. Neben dem Hauptsitz in München istAVANTGARDE an fünf weiteren Standorten in Deutschland sowie inÖsterreich, Schweiz, Großbritannien, Dubai, China und Brasilienpräsent. Dadurch kann der Dienstleister seinen Kunden, zu denen vorallem internationale Blue Chip Unternehmen gehören, ein breites,internationales Standort-Netzwerk anbieten."Mit EMH Partners haben wir den idealen neuen Partner gefunden,"sagt Martin Schnaack, Gründer und CEO von AVANTGARDE. "Besondersüberzeugt hat uns das unternehmerische Denken von EMH Partners unddie Begeisterung für unsere digitalen Tools zur Datenerfassung undErfolgsmessung im Kontext der Begegnungskommunikation. EMH Partnersteilt unseren Blick auf den rasant wachsenden Markt für BrandExperience und unterstützt unsere Ambitionen, unsereMarktführerschaft auch international weiter auszubauen."AVANTGARDE erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Honorarumsatz vonüber 80 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet dasUnternehmen mit einem deutlichen, profitablen Wachstum. AVANTGARDEbeschäftigt weltweit mehr als 750 Mitarbeiter aus den BereichenKreation, Beratung, Digital und Social Media, AR/VR, Architektur,Event Management, Sponsoring, Handel, Film und Trendforschung. Zudembietet AVANTGARDE seinen Kunden Komplettlösungen im Bereich OperatingService an, insbesondere im Bereich Retail-as-a-Service (RaaS) fürdie physische Präsenz von Marken und Produkten. Außerdem istAVANTGARDE mit dem Geschäftsbereich AVANTGARDE Experts alsRecruiting-Dienstleister tätig und entwickelt eigene Software imBereich Data Analytics, um auch physische Markenerlebnisse messbarund optimierbar zu machen."Der Brand Experience Markt verspricht in Zukunft hoheWachstumsraten sowie großes Digitalisierungspotenzial und ist daherfür Investments besonders attraktiv. AVANTGARDE ist dabei als einerder Marktführer herausragend positioniert, insbesondere bei derKonzeption und Umsetzung einmaliger Kundenerlebnisse für führendeMarken sowie als Pionier im Bereich Retail-as-a-Service", sagt Dr.Thomas von Werner, Partner bei EMH Partners. "AVANTGARDE verfügtzudem über eigenentwickelte Software und Data Analytics Tools zurMessung von Brand Experience, sowie zur Unterstützung derKunden-Conversion und Retention."Die Parteien haben sich dazu verpflichtet, Details der Transaktionvertraulich zu behandeln. AVANTGARDE ist das siebte von EMH Partnersberatene Investment. Die vorherigen von EMH beratenen Beteiligungenbeinhalten u.a. Brainlab, einen weltweit führenden Anbieter vonsoftwaregestützter Medizintechnik, Occhio, einen deutschen Herstellerhochwertiger Beleuchtung, sowie Design Offices, den deutschenBranchenführer im Bereich Corporate Coworking.Über EMH PartnersEMH Partners ist eine europäische Beteiligungsgesellschaft vonUnternehmern für Unternehmer. Die Private Equity-Gesellschaft dernächsten Generation schließt die Lücke zwischen Venture Capital undBuyout-Fonds, indem sie das Wachstum mittelständischer Unternehmenmit Kapital und Digitalisierungskompetenz unterstützt. EMH Partnersverfolgt eine Build-and-Scale-Strategie und unterstützt seinePortfoliounternehmen auf Grundlage einer Partnerschaft auf Augenhöhe.Weitere Informationen finden Sie unter www.emh.com.Über AVANTGARDEAVANTGARDE ist ein globaler Brand Experience Dienstleister, derMarken strategisch berät. Für internationale Kunden kreiertAVANTGARDE innovative Markenerlebnisse, die einzigartige Momente fürKonsumenten schaffen. Als globales Team arbeiten weltweit 750Experten aus den Bereichen Kreation, Beratung, Digital und SocialMedia, AR/VR, Architektur, Event, Projekt Management, Sponsoring,Handel, Film und Trendforschung an der Mission, begeisterteMarkenfans zu schaffen. Avantgarde schafft Markeninhalte, die nicht nur digital geteilt werden, sondern auch die Markenwahrnehmung stärken und prägen, Markenbekanntheit schaffen und Markenpräferenz über Ländergrenzen hinaus erzeugen. Durch innovative Evaluierungsprozesse sowie eigene Software und Data Analytics macht AVANTGARDE diese Markenerlebnisse messbar und deckt somit Optimierungspotenziale auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.avantgarde.net