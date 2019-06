EL-NET GROUP verstärkt Wachstumskurs

Berlin (ots) - Das in München ansässigePersonalberatungsunternehmen EL-NET GROUP setzt den Kurs derstrategischen Erweiterung und des Wachstums konsequent fort. Zum 1.Juli 2019 wird Jens Pohl den Vorstand des Unternehmens verstärken.Jens Pohl war bisher geschäftsführender Gesellschafter derMackevision Medien Design GmbH in Stuttgart, dem globalen Marktführerin 3D Computer Generated Imagery (CGI), sowie seit 2018 Mitglied derGeschäftsführung der Accenture Deutschland GmbH.Zuvor war der Diplom-Ingenieur und Betriebswirt CEO der VoithEngineering Services GmbH (Aerospace, Automotive und Rail) sowieMitglied der globalen Geschäftsführung der Voith Industrial ServicesGmbH.Darüber hinaus hatte Jens Pohl über viele Jahre bei der Daimler AGverschiedene operative und strategische Top-Führungsfunktionen im In-und Ausland inne, unter anderem als Geschäftsführer zurNeuausrichtung der Toll Collect GmbH, einem Joint Venture der DaimlerAG, der Deutschen Telekom und Cofiroute. Neben verschiedenen Aufgabenim Einkauf und im Engineering verantwortete er zudem von 2006 bis2008 für den CEO ein Projekt zur globalen Restrukturierung allerKonzern-Verwaltungsfunktionen der DaimlerChrysler AG.Der Vorsitzende des Vorstands der EL-NET GROUP, Dr. Eckart Eller,unterstreicht, dass mit der Berufung von Jens Pohl in den Vorstandder EL-NET GROUP der Weg des Wachstums konsequent weitergeführtwerde. "Ich freue mich, dass wir mit Jens Pohl einen ausgewiesenenIndustrieexperten mit höchster Digitalkompetenz und Führungserfahrunggewonnen haben, der die EL-NET GROUP besonders auch im wichtigen RaumStuttgart nachhaltig verstärken wird."Die vor mehr als 20 Jahren in München gegründete EL-NET GROUP istder erste Personaldienstleister in Deutschland mit einem vollständigintegrierten Beratungsansatz, dessen einzelne Business-EinheitenRecruiting, Placement, Interim, Talent-Management und Innovationeinerseits fachlich spezialisiert und auf der anderen Seite durchihren ständigen Austausch untereinander eine ganzheitliche Beratungermöglichen.Die EL-NET GROUP ist in diesem Jahr in einem vomWirtschaftsfachmagazin "Brand1" und dem Statistikportal "Statista"erstellten Ranking "Die besten Berater" in die "Liste der Besten"aufgenommen worden. Mit der Aufnahme in die "Liste der Besten" wurden308 Beratungsfirmen in Deutschland ausgezeichnet - von insgesamt rund19000.Pressekontakt:Ralf Jaksch, Pressesprecher, Tel: 030 - 887 209 59;ralf.jaksch@elnet.groupOriginal-Content von: EL-NET, übermittelt durch news aktuell