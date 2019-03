Finanztrends Video zu



München (ots) -- Kreative Integration der Berliner Kult-Show in der Daily Soapvon RTL II- Krätze und Schmidti erleben eine aufregende Zeit mit der BlueMan Group- Kooperation beinhaltet Product Placement, Social Media undAddressable TVKrätze ist frustriert, bei seiner Suche nach dem richtigen Jobkommt er einfach nicht voran. Doch dann stoßen er und sein KumpelSchmidti auf einen Outside-Gig der Blue Man Group. Mit ihrer Hilfeerhält Krätze eine große Chance.Blue Man Group ist am 25. und 26. März in zwei Episoden von"Berlin - Tag & Nacht" bei RTL II zu sehen. Der Auftritt wirdbegleitet von Posts auf den Facebook- und Instagram-Fanpages derDaily Soap sowie einem Highlight-Video auf dem YouTube-Channel von"Berlin - Tag & Nacht". Hinzu kommt eine Addressable-TV-Kampagne beiRTL II mit der Werbeform Switch-In-XXL.Produktintegration und Kampagne bewerben das neue Show-Erlebnisder Berliner Blue Man Group im Stage Bluemax Theater mit frischenSongs und neuen Szenen.Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment ELCARTEL MEDIA: "Die Integration der Blue Man Group bei 'Berlin - Tag &Nacht' zeigt einmal mehr die Spannbreite kreativerMarkenkommunikation, die dieses Format bietet. Krätze und Schmidtierleben begeistert die Blue Man Group, und die Zuschauer und Usersind emotional ganz bei ihnen. Wir danken Stage Entertainment fürdieses spannende Projekt."Thomas Mustroph, Stage Entertainment Sales & Marketing DirectorBerlin, Munich & Tour: "Blue Man Group ist seit 15 Jahren festerBestandteil der Berliner Kulturszene. Und auch 'Berlin - Tag & Nacht'hat einen seit langem fest verankerten Platz in der Hauptstadt. DerZielgruppenfit der beiden Marken ist immens. Deshalb passt esperfekt, wenn diese beiden Berliner Brands ein Stück Weg gemeinsamgehen. EL CARTEL MEDIA hat sich dabei für uns als ein sehrkompetenter Kooperationspartner erwiesen.""Berlin - Tag & Nacht" wird produziert von der filmpoolentertainment GmbH.Über El Cartel Media:El Cartel Media ist der Vermarkter von RTL II. Das sendereigeneUnternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartigeAngebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - überalle digitalen Medien hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstrukturstellt RTL II eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplandar. Zudem bietet El Cartel Media der werbungtreibenden Industrie einattraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbebei der Service-Qualität.Über Stage Entertainment:Stage Entertainment ist eines der weltweit führenden Unternehmenim Live-Entertainment mit 13 Theatern allein in Deutschland undjährlich knapp 4 Mio. Besuchern. Den Gästen unvergessliche Erlebnissezu bereiten, sie aus ihrem Alltag zu entführen, zu berühren und zubegeistern, das ist der Anspruch von Stage Entertainment. Dafürsorgen Musical- und Show-Produktionen auf höchstem Niveau, Künstlervon Weltklasse und Theater, deren modernstes technisches Equipmentund ansprechende Umgebung perfekten Live-Genuss garantieren.Pressekontakt:RTL II UnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatewww.elcartelmedia.deOriginal-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuell