ELTERN-Studie überrascht: Dass junge Eltern unter Schlafmangel leiden, ist ein Ammenmärchen (FOTO)

Hamburg (ots) -Großteil der Eltern mit Kindern im Babyalter kann heute mitSchlafmangel gut umgehen / Eltern-Kind-Beziehung ist enger als früher/ Säuglinge schlafen heute häufiger mit im ElternbettWer ein Baby hat, hat zwangsläufig schlaflose Nächte, daher ist"Schlafen" ein Dauerbrenner frischgebackener Eltern.Überraschenderweise fühlen sich aber 59 Prozent der Eltern mitKindern bis 18 Monaten durch das unruhige Schlafverhalten ihres Babysgar nicht belastet. Lediglich zwölf Prozent der Befragten bejahen dieAussage, unter permanentem Schlafmangel zu leiden. Zu diesem Ergebniskommt eine repräsentative Onlinestudie im Auftrag des Magazins ELTERNin Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov. ImZeitraum vom 16. bis 24. Februar 2018 wurden 1.009 Eltern mit Kindernunter vier Jahren zu ihrem eigenen Schlafverhalten und dem ihrerSprösslinge befragt.Wie man sich bettet, so schläft man (besser): Eine möglicheBegründung hierfür könnte sein, dass sich der Schlafplatz kleinerKinder verändert hat. 38 Prozent der Babys bis sechs Monate schlafenmit im Elternbett - ihre Eltern müssen damit nachts deutlich selteneraufstehen. Zum Vergleich: Bei der ELTERN-Schlafumfrage im Jahr 2009lag der Anteil der "Elternbett-Babys" noch bei lediglich elf Prozent.Die aktuelle ELTERN-Studie verdeutlicht die engeEltern-Kind-Beziehung auch in anderen Bereichen rund ums Einschlafen:So ist Schreien lassen für den Großteil der Eltern mit Kindern bis 18Monate (79 Prozent) keine Option. Und auch Einschlafprogrammeverlieren für sie an Bedeutung - 91 Prozent haben dieses Angebot nochnie ausprobiert. Vielmehr setzt ein Großteil (66 Prozent) auf feste,individuelle Einschlafrituale. Am beliebtesten ist das Singen (36Prozent), gefolgt vom Vorlesen oder Erzählen mit 32 Prozent.Weitere Fakten und Tipps zum Thema Schlafen bietet die aktuelleAusgabe von ELTERN (Heft 06/2018, ab heute im Handel).