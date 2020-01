Hamburg (ots) - Sänger, Musiker, Schauspieler und jetzt auch Vater: Tom Beck gabsein erstes Interview nach der Geburt seines Sohnes im ELTERN-Podcast"Papalapapp" (neue Folge jetzt abrufbar auf iTunes Spotify, Podigee undAudionow). Dort erzählt er über die besondere Zeit, die er und seine Frau geradeerleben: "Man ist total euphorisiert und läuft gefühlt debil-grinsend durch dieStadt, aber immer auf Sparflamme, weil man echt müde ist. Müde, aber glücklich!"So glücklich, dass Beck auch einen Song für seinen Sohn schrieb, in den er alleseine väterlichen Gefühle packt; die neue Single "Pinguine".Anfang November 2019 wurden Tom Beck und seine Frau Chryssanthi Kavazi(Schauspielerin u.a. bei "Gute Zeiten Schlechte Zeiten") Eltern. DerWahl-Berliner, der über sein Privatleben gerade in den Sozialen Medien eherwenig preisgibt, spricht jetzt erstmals über die Aufgabe, das Familienleben alsSchauspieler-Paar zu meistern: "Wir wollen uns auf jeden Fall abwechseln mit derBetreuung." Außerdem verrät Tom Beck im Podcast, er habe nicht jeden Momentseines Lebens darauf gewartet, Vater zu werden. Dass es jetzt, mit 41 Jahren,endlich soweit ist, freut ihn umso mehr: "Mit 25 oder 30 wäre ich noch zu sehrmit mir, meiner Karriere und meinen Zielen beschäftigt gewesen, dass ich michvielleicht schwerer getan hätte, diese hintenanzustellen."Das vollständige Interview, in dem es neben dem Familienleben auch um Becksbevorstehende Tour geht, ist in "Papalapapp" dem Podcast des Magazins ELTERN zuhören: https://papalapapp.podigee.io/ ."Papalapapp" ist der Podcast vom Vater werden des Magazins ELTERN. Wöchentlichplaudert Gerrit, 36, Wahlhamburger und dreifacher Vater, mit Promi- undNormalo-Papas, die über ihren Alltag zwischen Kindern, Job, Partnerschaft undspannenden eigenen Projekten berichten. "Papalapapp" gibt Einblicke in dasturbulente Familienleben aus Vätersicht - ohne Besserwisserei, dafür menschlich,echt, manchmal anrührend, immer amüsant. "Papalapapp" wurde von iTunes auf Platz3 der Podcast Highlights 2019 platziert.Pressekontakt:Tamara KiesergKommunikation ELTERNGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.eltern.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17951/4487285OTS: Gruner+Jahr, ELTERNOriginal-Content von: Gruner+Jahr, ELTERN, übermittelt durch news aktuell