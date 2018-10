ELPOZO ALIMENTACIÓN erhält von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zwei Goldmedaillen für die Qualität seiner Produkte

Alhama De Murcia, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Produkte "Fuetec" und "Chorizo Sarta Picante" erreichen dieseAuszeichnung, eine der renommiertesten unter den Verbrauchern undHandel des deutschen MarktesDie Produkte Fuetec und Chorizo Sarte Picante, die von ELPOZOALIMENTACIÓN S.A. hergestellt werden, wurden mit der Goldmedaille fürdie hervorragende Qualität ausgezeichnet. Es handelt sich um diehöchste Auszeichnung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)und eine der renommiertesten unter den Verbrauchern und des Handelsauf dem deutschen Markt.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/769964/Fuetec_und_Chorizo_Sarte_Picante.jpg )Bei der Vergabe dieser Auszeichnung wurde die sensorischeProduktanalyse und die Beurteilung der organoleptischen Eigenschaftender Produkte wie Aussehen, Aroma, Geschmack und Textur berücksichtig.Die Ergebnisse der sensorischen Produktbewertung berücksichtigenEinflüsse der Rohstoffauswahl, Herstellungstechnologie und derRezeptur.Die Kennzeichnung der DLG Goldener Preis wird in den Verpackungendieser beiden Artikel für zwei Jahre sichtbar sein, was eine bessereAnerkennung und einen Mehrwert für ihre akkreditierte Qualität in denverschiedenen Märkten, in denen diese Produkte vertrieben werden,bedeutet.Die DLG ist eine Organisation der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft mit mehr als 125 Jahren Erfahrung, die jedesJahr rund 30.000 Produkte bewertet, um die Qualität von Lebensmittelnaus ihrer Erfahrung und Unabhängigkeit heraus zu fördern. Jedes Jahrvergeben die Experten des Unternehmens die besten Produkte jederKategorie in Deutschland, das als Pionier für dieQualitätsanforderungnen von Lebensmittel steht.Kommunication und AußenbeziehungenTelefon: +34-968-636-825comunicacion@grupofuertes.comhttp://www.elpozo.comOriginal-Content von: ELPOZO ALIMENTACIÓN, übermittelt durch news aktuell