ELORA untersucht sich abzeichnendes orthodoxes Schisma

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - Die für den 7. Oktobergeplante Sitzung des Bischofsrates der Griechisch-Orthodoxen Kircheplant, die Frage der Autokephalie für die ukrainische "neue Kirche" -die sogenannte Orthodoxe Kirche der Ukraine (OCU) - zu prüfen. Jenach Entscheidung des Rates könnte dies schwerwiegende Folgen nachsich ziehen und die Orthodoxie unwiderruflich in einzelne"Einflusszentren" aufspalten.Dieser kürzlich entstandene "Siedepunkt" zieht neue politischeKräfte in der Ukraine sowie mehrere schismatische Kirchen an, diealle ihre eigenen Interessen verfolgen, nachdem sie lange von ihrerkanonischen Anerkennung außerhalb des Einflussbereichs des MoskauerPatriarchats geträumt haben. Unter diesen Umständen wird dieBedeutung der Rolle der griechisch-orthodoxen Kirche bei derVerhinderung des sich abzeichnenden orthodoxen Schismas immerdeutlicher.Um den vollständigen Artikel vom 2. Oktober zu lesen, klicken Siehier:https://www.elora.gr/portal/arxeio/4082-poioi-odigoyn-tin-orthodoksia-se-sxisma