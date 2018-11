ELK Haus setzt sich durch und gewinnt FamilyHome-Award (FOTO)

München/Wien (ots) -ELK Haus wird in der Kategorie "Sparhaus" bei der "Haus desJahres"-Wahl vom Family Home Verlag mit einem Award prämiert - Dasbesonders attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis von ELK Haus 138 hatdie vierköpfige Fachjury überzeugt und renommierte Konkurrenz-Markenhinter sich gelassen - Das Einfamilienhaus lässt sich dank einerdurchdachten Raumaufteilung bereits auf schmalen Grundstückenrealisieren und bietet trotzdem ausreichen Platz und Komfort für dieganze Familie.Am 29. Oktober wurden im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung inStuttgarter Fernsehturm die Gewinner der "Haus des Jahres"-Wahl vomFamily Home Verlag gekürt. Auch ELK Haus darf sich mit demeingereichten Modell 138 aus der 2018 gelaunchten Produktreihe übereine der begehrten Auszeichnungen freuen. In der Kategorie "Sparhaus"konnte sich das großzügige Einfamilienhaus gegen große Namen derFertighausbranche durchsetzen und einen hervorragenden zweiten Platzbelegen. Die Jury bestand aus den renommierten Fertighaus-ExpertenPetra Stephan, Architektin und Chefredakteurin von AIT, AchimHannott, BDF-Geschäftsführer, sowie Maria Seidenkranz und KlausVetterle von FamilyHome.Bodo Braun, Gesamtleiter Deutschland bei ELK Haus, freut sich:"Dass wir zu den Gewinnern des "Haus des Jahres"-Award zählen, istfür uns eine ganz besondere Ehre, denn es ist die erste Auszeichnungdieser Art am deutschen Markt. Der Erfolg zeigt, dass wir unserenhochgesteckten Wirtschafts- und Marketingzielen in Deutschland mitgroßen Schritten näherkommen und die für den hiesigen Marktentwickelte Produktlinie bei Käufern und Experten gleichermaßenankommt."ELK Haus 138: Keine Kompromisse bei Qualität und Komfort"Kleines Grundstück, wenig Wohnfläche, überschaubares Budget - werunter derart erschwerten Bedingungen ein Eigenheim bauen möchte,braucht ein Zuhause, das auf Unnötiges verzichtet und sich ganz aufsWesentliche konzentriert. Hier kommt es auf Grundrisse an, die keinenQuadratmeter ungenutzt lassen, ohne beengt zu wirken. Wichtig dabeiist, dass ein Sparhaus nicht aussieht, als hätte man 'an ihmgespart'." So beschreibt der Family Home Verlag die Anforderungen andas ideale Sparhaus. Die hervorragende zweite Platzierung des ELKHaus 138 in der Kategorie bestätigt diesen Kriterienkatalog."Ich bin sehr stolz, die Auszeichnung vom Family Home Verlagentgegennehmen zu dürfen. Als Architekt ist es für mich eine derinteressantesten Herausforderungen meiner Tätigkeit, moderneGrundrisse und einen hohen Standard an Wohnqualität auch auf geringerFläche und für ein kleineres Budget zu ermöglichen" so Uwe Stade,Architekt bei ELK Haus.Mit seiner durchdachten Raumaufteilung bietet das Haus Familienmit zwei Kindern alles, was sie zum Wohlfühlen brauchen. ImErdgeschoss dominiert der kommunikative Wohn- und Essbereich mitteils bodentiefen Fenstern. Oben sind die beiden Kinderzimmer durchdas Bad vom Elternschlafzimmer abgegrenzt. Ein optionaler Anbaubietet Platz für ein separates Büro oder Schlafzimmer mit eigenem Bad- und erweitert das Obergeschoss um eine tolle Sonnenterrasse. DasELK Haus 138 lässt sich schon auf einer Grundstücksbreite von 12Metern realisieren und eignet sich auch als Doppelhaus.Weitere Informationen unter www.elkhaus.de.Pressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHKathrin Feigl / Marcel BahrenburgTegernseer Platz 7, D-81541 MünchenTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 291Mail: elk@lhlk.deOriginal-Content von: ELK Fertighaus GmbH, übermittelt durch news aktuell