ELK Haus kooperiert mit Start Up und macht Bauen digital (FOTO)

München/Wien (ots) -Fertighaushersteller ELK Haus bietet Kunden und Bauleitern künftigeinen 24-Stunden-Livestream direkt von der Baustelle an - Gemeinsammit dem jungen Construction-Tech Unternehmen abaut GmbH ermöglichtELK Haus die Installation eines smarten, datenschutzkompatiblenKamerasystems - Die Digitalisierung der Baustelle verspricht eineneffizienteren Arbeitsablauf und bietet privaten Bauherren einenemotionalen Mehrwert - Nach 25 erfolgreichen Pionier-Projekten inÖsterreich, rollt ELK den neuen Service nun auch in Deutschland ausIn einer digitalisierten Welt profitieren Menschen und Unternehmentagtäglich von den Möglichkeiten smarter Sensorik und künstlicherIntelligenz. Zusammen mit dem Münchner Start Up-Unternehmen abautGmbH möchte ELK Haus dieser Entwicklung nun auf dem Bau Rechnungtragen und bietet Kunden und Mitarbeitern künftig einen24-Stunden-Livecam-Service an. Private Bauherren können dadurch denBau ihres neuen Fertighauses jederzeit live verfolgen und bekommengleichzeitig ein einzigartiges Andenken an die Entstehung ihresEigenheims. Auf Seiten des Fertighausherstellers ermöglicht es derLive-Stream Bauleitern und Mitarbeitern, den Baufortschritt jederZeit auch von der Ferne im Blick zu behalten und die oftmals langenAnfahrtswege zu den verantworteten Baustellen erheblich zureduzieren. Dies hat eine höhere Arbeitsqualität und Entlastung derMitarbeiter zu Folge und bietet zugleich eine Antwort auf denwachsenden Fachkräftemangel."Die Zusammenarbeit mit einem jungen und innovativen Unternehmenwie abaut ist für uns eine großartige Chance, um der Digitalisierungdie Tür in die Baubranche zu öffnen und diese Entwicklung als Pionieraktiv voranzutreiben. Wir erwarten dadurch nicht nur mehr Effizienzim Bauprozess sondern auch die Möglichkeit, dem Kunden mehrTransparenz und direkte Anteilnahme an der Entstehung des Eigenheimsbieten zu können." so Bodo Braun, Gesamtleiter Deutschland bei ELKHaus.Revolution auf der Baustelle und im KundenserviceDas smarte Kamerasystem von abaut ist dank modernsterBildanalysefunktionen in der Lage, bauprozessrelevante Abläufeselbstständig zu erkennen. So lassen sich beispielsweise Füllständevon Bauschuttcontainern oder der Fertigstellungsgrad einzelnerBauabschnitte kontrollieren. Das Baupersonal wird dadurch entlastetund kann sich der wertschöpfenden Tätigkeit widmen - der raschenFertigstellung des Hauses. Bauherren können über ein Webinterface aufregelmäßig gemachte, hochauflösende Bilder zugreifen. Einzigartig istdabei die unmittelbare Verarbeitung aller Bilder durch denGDPR-Algorithmus von abaut, der Gesichter unkenntlich macht und alleAnforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung berücksichtigt.Dadurch dürfen diese Bilder bedenkenlos zum privaten Gebrauch genutztwerden und der stolze Bauherr kann Bekannten und Interessiertenjederzeit über den Fortgang des Hausbaus berichten. Damit bedient ELKals eines der ersten Unternehmen der Fertighaus-Branche dieBedürfnisse der modernen, digitalen und ortsungebundenenTeilnahmekultur."Für die Möglichkeit mit dem Fertighausbauer ELK diese neuartigenTechnologien in einer eher konservativen Branche platzieren zukönnen, sind wir sehr dankbar und setzen hierbei auf eine engeZusammenarbeit. Dabei folgen wir der Vision, Lösungen für diefundamentalen Herausforderungen der Branche anzubieten: Indem wirbislang unbekannte Informationen und Erkenntnisse generieren, könnenweite Teile der Bauprozesskette optimiert und automatisiert werden."so Gründer Sebastian Kaluza und CEO Max-David Falkner der abaut GmbH.Mit dem 24-Stunden-Livestream konnte ELK vor allem in Österreichschon einige Erfolge feiern und sich über positive Resonanzen vonKunden und Mitarbeitern freuen. 25 Baustellen wurden hier bereits mitdem Kameraservice ausgestattet. Auch in Deutschland nimmt das AngebotFahrt auf und soll sich nun Schritt für Schritt weiter etabliert.Über abaut GmbHDie abaut GmbH ist ein im Jahr 2017 gegründetes Construction-TechUnternehmen aus München. Das Tätigkeitsfeld umfasst die Branchen Bau,Bergbau sowie Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrswegebau undorientiert sich an der branchenverbindenden Wertschöpfungskette. Sokommen für die schnelle und effiziente Lösung von Problemen inProduktions- und Bauprozessen neuartige Systeme und Sensorik zurInformationsgewinnung zum Einsatz. Diese werden durch die Verwendungvon Sensordatenanalyse und Künstlicher Intelligenz optimalunterstützt. Somit zielt die abaut GmbH auf die Digitalisierung aufden Baustellen ab.Weitere Informationen unter www.elkhaus.de.