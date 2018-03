ELK Fertighaus GmbH baut Engagement in Deutschland aus (FOTO)

München/Wien (ots) -Österreichischer Marktführer forciert Wachstum in Deutschland -Signifikante Steigerung der Marktanteile durch Neueinstellungenund strategische Ausrichtung auf Bedürfnisse deutscher Kunden -Investitionen in Millionenhöhe in neue ProduktlinieIn Österreich ist die ELK Fertighaus GmbH mit über 45.000 Kundenbereits führend im Markt für Fertighäuser. Jetzt kündigt dasUnternehmen an, sein Engagement in Deutschland signifikant zuverstärken. Bereits im ersten Quartal gelang eine Absatzsteigerung um12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. In den kommenden dreiJahren soll der Marktanteil von aktuell 0,7 Prozent auf bis zu 2,1Prozent wachsen."2017 hat der Fertighausmarkt in Deutschland erstmals die 20Prozent-Marke durchbrochen und verzeichnete damit im Vergleich zumGesamtmarkt eine überproportional positive Entwicklung. Gleichzeitigist der deutsche Markt wesentlich größer als der österreichische. Wirsehen deshalb weiterhin enormes Potential und versprechen uns guteWachstumszahlen mit dem Ziel, in den kommenden Jahren entsprechendhohe Marktanteile zu gewinnen", erklärt Bodo Braun, GesamtleiterDeutschland, der für die Expansion verantwortlich zeichnet. Bis 2020will das Unternehmen, das hierzulande künftig unter der FirmierungELK Haus GmbH präsent sein wird, seine Umsatz- und Absatzzahlen aufdem deutschen Markt mehr als verdoppeln. Um für die Expansion undstrategische Neuausrichtung gerüstet zu sein, werden dieProduktionskapazitäten erhöht.Erfolg durch Nähe zum KundenRealisiert werden soll das Wachstum durch den Ausbau derVertriebsstruktur und einen dezentral aufgestellten Kundendienst inden jeweiligen Wachstumsregionen. Ein Großteil der neuen Stellen wirdim süddeutschen Raum geschaffen. Neben einem neuen Headquarter inMünchen entstehen im Laufe des Jahres zehn neue Vertriebsstandortesowie mehrere Lagerstätten.Diese Investitionen ermöglichen ELK Haus eine deutliche Nähe zumKunden und damit kürzere Reaktions- und Lieferzeiten. Derzeit ist derHersteller in den Regionen Frankfurt, Mannheim, München, Nürnberg,Stuttgart, Ulm, Berlin, Leipzig, Erfurt, Köln, Günzburg und Kemptenmit einem eigenen Team vertreten.Darüber hinaus investierte ELK jüngst einen Betrag inzweistelliger Millionenhöhe in den Ausbau der Produktionsstätten unddie Entwicklung einer neuen Produktlinie, die sich an den Wünschendeutscher Kunden ausrichtet. Die individuellenGestaltungsmöglichkeiten der Häuser ergänzen dabei die umfassendenServiceleistungen des Unternehmens. Kunden profitieren außerdem vomverlässlichen ELK-Finanzierungsmodell."Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer strategischenAusrichtung für den Ausbau in Deutschland den richtigen Wegeingeschlagen haben. Wir bewegen uns in einem heiß umkämpften Markt,in dem neben neuen Häuserreihen aus unserer Sicht vor allempersönliche Beratung, schneller Service und die Umsetzungindividueller Kundenwünsche maßgeblich für den Erfolg sind", soBraun.Weitere Informationen unter elk-fertighaus.de.Alle Presseinformationen sowie hochauflösendes Bildmaterial,honorarfrei zur redaktionellen Verwendung, finden Sie unterhttp://www.elk-fertighaus.de/pressemitteilungen/.ELK auf Facebook: https://www.facebook.com/ELK.Fertighaus/ELK auf YouTube: https://www.youtube.com/user/FERTIGHAUSTVELK auf Pinterest: https://www.pinterest.de/elkfertighaus/Über ELK Fertighaus GmbHDie ELK Fertighaus GmbH ist mit 1.100 Mitarbeitern Marktführer aufdem österreichischen Fertighausmarkt und zählt auch europaweit zu denführenden Fertighausfirmen. Mit mehr als 57 Jahren Bauerfahrung undüber 45.000 zufriedenen Kunden steht das Unternehmen, mitFirmenhauptsitz im niederösterreichischen Schrems, für höchsteQualität, ein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis und umfassendenService. Zur ELK Fertighaus GmbH gehören neben ELK die Marken ELK fürSelbermacher, HANLO und ZENKER. Mit der 2017 gegründetenTochtergesellschaft HFTI Projektbau-Service GmbH adressiert ELKkünftig auch den B2B-Markt.Pressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHKathrin Feigl / Marcel BahrenburgTegernseer Platz 7, D-81541 MünchenTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 291Mail: elk@lhlk.deOriginal-Content von: ELK Fertighaus GmbH, übermittelt durch news aktuell