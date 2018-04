ELI stürmt die Charts und begeistert beim Telekom Livestream-Gig

Bonn (ots) -- Telekom erfüllt Nachwuchsmusiker ELI den Traum von der ganz großenBühne- Moderatorin Palina Rojinski ist begeistert- ELIs Debütsingle "Change Your Mind" erzielt Top-PlatzierungenGestern erfüllte die Telekom dem Nachwuchsmusiker ELI seinengrößten Traum. Die Übertragung seines Gigs per Livestream undverschaffte ELI kraft des besten Netzes der Telekom ein nahezugrenzenloses Publikum. Überwältigt vom Erfolg seines Auftritts sagteder Musiker: "Ich wollte schon immer meine Songs live mit so vielenMenschen wie möglich teilen. Aber dass sich tatsächlich Menschen ausganz Deutschland den Stream anschauen, um mich live auf der Bühne zuerleben, das haut mich um. Seit der Telekom-Spot läuft und meineerste Single verfügbar ist, bekomme ich mega viel positives Feedback.Das macht mich super glücklich."Das Liebeslied "Change Your Mind" handelt von Verlust, Hoffnung,Abschied. In nur drei Wochen platzierte sich die Debütsingle desSinger-Songwriters in den iTunes-Charts unter den Top 50 und stehtaktuell auf Platz 14.Die Herzen der Fans fliegen dem gebürtigen Kölner nicht nur in densozialen Medien zu. Dies spürten am Samstagmittag auch die Zuschauerim Kölner Olivandenhof, von wo ELIs Auftritt live übertragen wurde.Dort jubelte neben Freunden, Familie, Fans und Passanten auch PalinaRojinski. Die Schauspielerin und Moderatorin unterstützt ELI imRahmen der aktuellen Telekom Kampagne und freut sich über dessenErfolg. "Als ich 'Change Your Mind' zum ersten Mal gehört habe,wusste ich gleich: der Song hat Ohrwurmqualität. Es freut mich, dassELI mit seiner Debütsingle gleich einen solchen Hit landen konnte",sagt Palina Rojinski.Eine kurze Zusammenfassung der Highlights des Tages steht hier zurVerfügung: https://www.youtube.com/watch?v=Jc90BPjAR1EWer den Livestream verpasst hat, kann sich ELIs Auftritt unter demLink auch im Nachhinein ansehen:https://www.youtube.com/watch?v=Dsua_AklPI8Wer mehr über ELI erfahren und ihm folgen möchte, wird hierfündig: https://www.telekom.de/telekom-macht-traeume-wahr/elias-breitInstagram @isthiseli = https://www.instagram.com/isthiseli/Facebook @isthiseli = https://www.facebook.com/isthiseli/YouTube ELI = www.youtube.com/eliofficialSoundcloud = https://soundcloud.com/isthiseliÜber ELISchon in seiner Kindheit hat sich ELI, wie sich der Musiker nennt,ganz der Musik verschrieben. Mit zwölf stand er bei einemSchulkonzert erstmals auf der Bühne. Einen ersten Auftritt alsStraßenmusiker hatte er mit 14 Jahren in Köln. Heute lebt derZwanzigjährige in Berlin, wo er sich voll und ganz seinerLeidenschaft der Musik widmet. ELI orientiert sich stilistisch anKünstlern wie Ed Sheeran und LAUV. Er liebt es live zu spielen, obals Support von internationalen Künstlern wie The Fray oder Jake Buggoder als Straßenmusiker in deutschen und europäischen Städten.Bildmaterial und Hintergrundinformationen zu ELI und der Kampagne:http://bit.ly/Elis-TraumTV-Spot und die Longversion:http://www.youtube.com/user/telekomerlebenWeitere Informationen für Medienvertreter:www.telekom.com/medien www.telekom.com/fotoswww.twitter.com/deutschetelekom www.facebook.com/deutschetelekomwww.telekom.com/blog www.youtube.com/deutschetelekomwww.instagram.com/deutschetelekomÜber die Deutsche Telekom:https://www.telekom.com/konzernprofilPressekontakt:Deutsche Telekom AGCorporate CommunicationsTel.: 0228 181 - 49494E-Mail: medien@telekom.deSchröder+Schömbs PR GmbHKatharina TelschowT:030/34996413katharina@schroederschoembs.comOriginal-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuell