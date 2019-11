ELEMENTS auf Deutschland-Tour / Quer durch die Republik: Der einfachste Weg zum neuen Bad zeigt sich von der ganz persönlichen Teamwork-Seite (FOTO)

Stuhr (ots) -ELEMENTS zeigt Gesicht. Am 12. Oktober startete die große ELEMENTSDeutschland-Tour. Sie führt in den kommenden Wochen und Monaten durch diegesamte Republik. In kurzen Handy-Videos stellen Badverkäufer aus denAusstellungen ihre persönliche Lieblingskoje, ihre Top-Produkte oder ausgewählteServiceleistungen vor - und machen den einfachsten Weg zum neuen Bad damit nochnahbarer und persönlicher. Mit spannenden Einblicken in neueste Trends undProdukte.Nach dem Auftakt im niedersächsischen Walsrode führte die Tour von dort direktin die Hauptstadt, in die Ausstellung nach Berlin-Steglitz. Im Rhythmus von rundzwei Wochen folgt ein neues Video auf dem ELEMENTS Facebook-Kanal: mit derindividuellen Vorstellung eines neuen Tour-Standorts und kurzweiligenInformationen - nutzergerecht für Social Media mit Untertiteln aufbereitet.Die ELEMENTS Deutschland-Tour dokumentiert, wie professionell und zugleichpersönlich der einfachste Weg zum neuen Bad funktioniert. Zusammenspiel inPerfektion: An verschiedenen Standorten tritt das Team aus Fachhandwerker undBadverkäufer direkt gemeinsam auf. Zwischen Waschbecken und Wanne gehen dieExperten auf individuelle Kundenwünsche ein und machen das neue Bad unmittelbarerlebbar. Denn bei ELEMENTS können sich die Kunden immer auf die geballteKombination aus fachlicher Bad-Expertise und fundiertem Handwerkswissenverlassen."Unser Ziel ist es, nicht nur einzelne Badprodukte, sondern auch gelungeneKombinationsmöglichkeiten erlebbar zu machen und persönlich zu den Menschen zubringen - und das auf den Kanälen, auf denen immer mehr von ihnen unterwegssind. Auf diesem Weg bieten wir - immer wieder auch mit einem Augenzwinkern -Information sowie Inspiration und werben auf greifbare und natürliche Art undWeise für den einfachsten Weg zum neuen Bad und das Zusammenspiel mit demFachhandwerk", sagt Bernhard Haider, bundesweit verantwortlich für die Umsetzungdes ELEMENTS-Konzepts. Die Videos sind unter anderem auf dem YouTube-Kanal vonELEMENTS und auf der ELEMENTS-Facebook-Seite zu finden.Über ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucherprofitieren deutschlandweit in über 240 Ausstellungen von der geballtenKompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund umdie Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowieinteraktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfiguratorbereithält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mitklarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Dieindividuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in derBadausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt biszur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTSjederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270erik.truempler@communications-contor.dewww.elements-show.deOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell