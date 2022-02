EKPO Fuel Cell Technologies Aktie: Wechsel in der Geschäftsführung!

Nach mehr als 30 Jahren in der ElringKlinger-Gruppe und in der Geschäftsführung der EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO) verlässt Armin Diez das Unternehmen auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2021. Er trat 1990 in die ElringKlinger-Gruppe ein und leitete ab 1999 die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Geschäftsbereichs Zylinderkopfdichtungen. Im Jahr 2005 wurde er zum Leiter dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



