als Stammleser kennen Sie diesen Termin, der immer in der zweiten Novemberhälfte die deutschen Nebenwerte-Fans elektrisiert: Heute, morgen und übermorgen findet in der deutschen Banken- und Finanzmetropole Frankfurt am Main die wichtigste Analysten- und Investorenveranstaltung des Jahres statt. Es handelt sich dabei um das „Deutsche Eigenkapitalforum“ (EKF), welches in diesem Jahr zum 21. Mal von der Deutsche Börse AG veranstaltet wird.

Ich befinde mich daher bereits seit heute früh in Frankfurt und habe dort bereits einige Unternehmens-Präsentationen besucht. Morgen und übermorgen werde ich noch zahlreiche weitere Vorträge besuchen und mich mit Managern und Analystenkollegen austauschen. Einige interessante Unternehmen werde ich Ihnen an dieser Stelle in den kommenden Tagen vorstellen.

Deutsches Eigenkapitalforum im Detail

Jetzt möchte ich Ihnen zunächst die Veranstaltung etwas näher vorstellen: Auf dem Deutschen Eigenkapitalforum werden innerhalb von nur 3 Tagen rund 200 Unternehmen und etwa 1.000 Analysten, Investoren und Journalisten erwartet.

Für die Unternehmen, die sich vor Ort präsentieren, ist das Eigenkapitalforum einer der wichtigsten Termine des Jahres auf der Suche nach neuen Investoren. Ob ein Unternehmen ein Investment wert ist, müssen wir Analysten seit dem Jahr 2014 allerdings um einiges schneller entscheiden als in den Jahren davor.

Denn seit 2014 dauern die Unternehmenspräsentationen im Rahmen des Eigenkapitalforums nicht mehr – wie in den Jahren zuvor – 45 Minuten, sondern lediglich noch 10 Minuten. Danach folgt eine 15-minütige Fragerunde, bei der auch Fragen aus dem Fachpublikum zugelassen werden.

Nach dieser allgemeinen Kurzvorstellung können die Analysten und Fondsmanager mit den Unternehmen weitere Einzelgespräche vereinbaren und dabei tiefer in die Bewertung des Unternehmens einsteigen.

So läuft die Veranstaltung ab

Das Forenprogramm bietet drei Tage lang Podiumsdiskussionen, Vorträge und Workshops zu den aktuellen Marktentwicklungen in der Unternehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt.

Parallel dazu finden Unternehmenspräsentationen von Aktien- und Anleiheemittenten sowie nicht notierter Unternehmen statt. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, mit den Managern der Unternehmen, die sich im Rahmen der Veranstaltung präsentieren, persönliche 1:1-Gespräche zu führen.

Daneben gibt es noch ein Workshop-Programm der Deutschen Börse. Dieses Programm wird von Experten der Gruppe Deutsche Börse betreut und liefert Fachwissen aus verschiedenen Finanzbereichen. Dabei sollen insbesondere für die Praxis relevante Tipps gegeben werden.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.