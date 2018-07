EKD-Statistik: Demografischer Wandel macht Kirche weiter zu schaffen/ Finanzielle Auswirkungen vorerst durch konjunkturelle Lage aufgefangen

Hannover (ots) - Vor allem der demografische Wandel in Deutschlandhat auch im Jahr 2017 für eine rückläufige Mitgliederzahl derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gesorgt. Das verdeutlichtdie jüngste Mitgliederstatistik, die die EKD heute in Hannoververöffentlicht hat. Demnach gehörten zum Stichtag 31.12.201721.535.858 Menschen einer der 20 Gliedkirchen der EKD an. Diesentspricht einem Rückgang von insgesamt 390.000 Mitgliedern (1,8Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Maßgeblich war dabei nicht zuletztdie hohe Zahl der Verstorbenen: Im Jahr 2017 verstarben rund 350.000Mitglieder der evangelischen Kirche.Als weitgehend stabil erwies sich die Zahl der Taufen undAufnahmen. Sie lag mit rund 180.000 Taufen und 25.000 Aufnahmen aufdem Vorjahresniveau. Damit sind auch im Jahr 2017 erneut mehrMenschen in die evangelische Kirche eingetreten als im gleichenZeitraum Mitglieder ihre Zugehörigkeit aufgegeben haben. Nach denaktuellen Berechnungen auf Basis der gemeldeten vorläufigen Zahlenaus den Gliedkirchen der EKD traten 2017 rund 200.000 Menschen ausder evangelischen Kirche aus.Auf die finanzielle Situation der evangelischen Kirche hat derRückgang bei den Mitgliederzahlen zunächst noch keine sichtbarenAuswirkungen. Bedingt durch die positive Entwicklung der Löhne undEinkommen in Deutschland stieg das Kirchensteueraufkommen 2017 an auf5,67 Milliarden Euro. Auch hier wird sich der demografische Wandeljedoch mittelfristig auswirken. Ein großer Teil desKirchensteueraufkommens wird derzeit durch die geburtenstarkenJahrgänge zwischen 1955 und 1969 aufgebracht. Durch das Ausscheidendieser "Babyboomer-Generation" aus dem Erwerbsleben wird derenBeitrag deutlich sinken. Derzeit zahlen rund 40 Prozent allerKirchenmitglieder Kirchensteuer.Demgegenüber nimmt die gesellschaftliche Bedeutung kirchlicherArbeit weiter zu. So ist die Zahl der Tageseinrichtungen für Kinderin der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie in den Jahren 2011 bis2017 von 8495 auf 8800 gestiegen. Die Zahl der Plätze inevangelischen Kindertageseinrichtungen nahm im selben Zeitraum um42.918 Plätze (7,88 Prozent) zu. In ihren Kindertagesstätten undHorten bieten evangelische Kirche und Diakonie mehr als eine halbeMillion Plätze.Hohe gesellschaftliche Bedeutung kommt auch den evangelischenEhrenamtlichen zu. So ist ehrenamtliches Engagement vor allem unterjungen Christen weit verbreitet. Während derzeit jeder zweite jungeMensch mit christlicher Prägung innerhalb wie außerhalb der Kircheehrenamtlich engagiert (56 Prozent) ist, sind dies bei denReligionslosen lediglich 38 Prozent. Insgesamt engagieren sich mehrals 1,1 Millionen Menschen in der Evangelischen Kirche.Die heute erschienene EKD-Statistik-Broschüre "Evangelische Kirchein Deutschland - Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben", Ausgabe2018, steht auf https://www.ekd.de/statistik zum Download zurVerfügung und kann kostenlos bestellt werden im Kirchenamt der EKDunter Tel.: 0511/27 96 359 oder per E-Mail: statistik@ekd.de.Die "Kirchenmitgliedszahlen zum 31.12.2017" sind ebenfalls aufhttps://www.ekd.de/statistik abrufbar.Hannover, 20. Juli 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell