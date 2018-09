EKD-Ratsvorsitzender unterwegs in Armenien/Weltweite Ökumene

Hannover (ots) - Auf seiner Besuchsreise vom 9. bis 12. Septembernach Armenien hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, das Oberhaupt derArmenisch-Apostolischen Kirche, Katholikos Karekin II, denPräsidenten Armeniens, Armen Sarkissjan, und den armenischenMinisterpräsidenten Nikol Pashinjan getroffen.In seinem Gespräch mit dem Katholikos aller Armenier Karekinbegrüßte Bedford-Strohm die Anerkennung des Armenier-Genozids von1915 durch den Deutschen Bundestag im Jahr 2015 und erinnerte an diegemeinsame Verantwortung der Kirchen für verfolgte und bedrängteChristen, insbesondere im Nahen Osten. "Ich glaube, dass unsereKirchen die Herausforderungen der Zukunft am besten in ökumenischerVerbundenheit bestehen", sagte Bedford-Strohm und dankte demOberhaupt der armenischen Kirche für dessen ökumenisches Engagement.Gemeinsam bekundeten Katholikos und Ratsvorsitzender in einerErklärung die Absicht zur vertieften Zusammenarbeit bei dertheologischen Ausbildung, im ökumenischen Dialog und im Engagementfür die Kirchen im Nahen Osten.Das Gespräch mit den politischen Repräsentanten behandelte dieErfahrungen der armenischen Gesellschaft nach der "samtenenRevolution" vom April 2018 und die Rolle der Kirchen angesichts derökologischen, politischen und sozialen Herausforderungen. Dabeierkundigte sich der Ratsvorsitzende insbesondere nach dem Stand derFriedensbemühungen im armenisch-aserbaidschanischen Konfliktgebietvon Berg-Karabach.Bis zum Mittwoch werden sich weitere Begegnungen u.a. mitVertretern diakonischer Projekte und Kirchenvertretern sowie einVortrag des Ratsvorsitzenden vor Theologiestudierenden derarmenischen Kirche zur "öffentlichen Theologie" anschließen.Bedford-Strohm ist der erste EKD-Ratsvorsitzende, der Armenienbesucht.Die Einladung nach Armenien hatte Katholikos Karekin zum Abschlussseines Besuches in Deutschland im Reformationsjubiläumsjahr 2017ausgesprochen. Die armenische Kirche gehört zur Kirchenfamilie deraltorientalischen Kirchen und zählt weltweit etwa neun MillionenMitglieder. Der Sitz des Primas von Deutschland ist in Köln. Die EKDführt seit 2017 einen eigenen theologischen Dialog mit denaltorientalischen Kirchen, dessen erste Dokumentation derRatsvorsitzende dem Katholikos als Gastgeschenk überreichte.Hannover, 11. September 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell