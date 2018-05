EKD-Ratsvorsitzender sendet Grüße zum Fastenmonat Ramadan 2018/ Mit religiösem Sachverstand und aller Glaubenskraft den Herausforderungen unserer Zeit begegnen

Hannover (ots) - In einem Brief an die muslimischen Mitbürgerinnenund Mitbürger zum Fastenmonat Ramadan und zum abschließenden Fest desFastenbrechens hat der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirchein Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, heute(16.05.2018) seine herzlichen Grüße und Wünsche für eine friedlicheund versöhnliche Zeit übermittelt: "Leider keineSelbstverständlichkeit, wie wir täglich in der Welt und auch inunserem Land erleben müssen. Menschen misstrauen einander,respektieren sich nicht in ihrer religiösen Unterschiedlichkeit,grenzen einander aus. Auch innerhalb von Religionsgemeinschaften gibtes manchmal Spannungen und Verletzungen, die nur schwer zu heilensind", so der Ratsvorsitzende.Im Blick auf die gegenwärtige Situation in Deutschland fragte er:"Wie kann es... sein, dass in einem Land, in dem das Recht aufReligionsfreiheit besteht, Menschen, die sich in der Öffentlichkeitals Juden, Muslime oder Christen zu erkennen geben, deshalbdiskriminiert, beleidigt oder angegriffen werden? Wie kann es sein,dass religiöse Stätten wie Moscheen zum Ziel von Anschlägen werdenoder - wie im Falle jüdischer Einrichtungen - in diesem Land seitJahrzehnten unter Polizeischutz stehen müssen? Wie kann es sein, dassMenschen der Meinung sind, ihren eigenen Glauben dadurch glaubhafterzu leben, dass sie den Glauben anderer herabsetzen oder verachten?"Aus der andauernden Zwiesprache mit Gott könnten Glaubende neueZuversicht und neue Hoffnung schöpfen. "Religiös geprägte Zeiten sinddabei wichtig. Und ich bin mir sicher, dass wir allen religiösenSachverstand und alle Glaubenskraft benötigen, um denHerausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Ob es um die Herstellungvon Frieden in der Welt oder um die Überwindung scheinbarunüberbrückbarer gesellschaftlicher Gegensätze geht, ob um dieEinübung in religiöse Pluralität oder um religionsübergreifendeKooperationen zum Wohle der Gemeinschaft, immer braucht es dazuhoffende Menschen, die miteinander im Gespräch bleiben, die ihrereligiöse Pflicht tun und auf andere zugehen und sie an einen Tischeinladen."Hinweis: Die Grußbotschaft zum Ramadan des Vorsitzenden des Ratesder EKD ist abrufbar unter https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/180516_pm_52_Anlage_Grußwort_EKD-Ratsvorsitzender_sendet_Grueße_zum_Fastenmonat_Ramadan_2018.pdf.Hannover, 16. Mai 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell