Der Vorsitzende des Rates der EvangelischenKirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm,hat seinem Amtsvorgänger der Jahre 2003 bis 2009, dem früherenBerliner Bischof Wolfgang Huber zum 75. Geburtstag am 12. Augustgratuliert. Bedford-Strohm würdigte Huber als herausragendenTheologen und wichtigen Wegbegleiter."Wolfgang Huber ist nicht nur wegen seines langjährigen Wirkensals Bischof und Ratsvorsitzender ein Segen für unsere Kirche, sondernauch wegen seiner vielen treffenden Beiträge zu den großen Fragenunserer heutigen Zeit", sagte Bedford-Strohm. In einzigartiger Weiseverbinde Huber wache Zeitgenossenschaft und gründlich reflektiertePerspektiven ethischer Orientierung."Auch aufgrund meiner tiefen freundschaftlichen Verbundenheit mitWolfgang Huber ist dessen 75. Geburtstag für mich ein Tag großerDankbarkeit", so Bedford-Strohm.Wolfgang Huber, geboren 1942 in Straßburg, war von 1994 bis 2009Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und nach 2003 alsNachfolger von Manfred Kock zugleich Vorsitzender des Rates der EKD.Nach seiner ersten Pfarrtätigkeit 1966 bis 1968 in Württemberghabilitierte sich Huber 1972 in Heidelberg in SystematischerTheologie. Von 1968 bis 1980 war er Mitarbeiter und stellvertretenderLeiter der Forschungsstätte der Evangelischen Studien-gemeinschaft(FEST) in Heidelberg. Von 1980 bis 1984 hatte er eine Professur fürSozialethik an der Universität Marburg inne; anschließend war erProfessor für Systematische Theologie in Heidelberg, bevor er 1993zum Bischof gewählt wurde.Für seine Zeit als Ratsvorsitzender prägend waren seinekirchenreformerischen Anstrengungen "Kirche der Freiheit", seinesozialethische Positionierung der Kirche, seine ökumenischenKlärungen und seine Bemühungen um Stärkung von Theologie und Mission.Mehrere Ehrendoktortitel und Honorarprofessuren wurden ihm verliehen,u. a. an der südafrikanischen Universität Stellenbosch.Zu Ehren des ehemaligen Ratsvorsitzenden richtet die UniversitätHeidelberg eine "Wolfgang Huber Lecture" Gastprofessur ein, zu derkünftig renommierte Wissenschaftler aus dem Ausland nach Heidelbergeingeladen werden. Die EKD unterstützt die Professur durch dieÜbernahme von Reisekosten.Hannover, 10. August 2017