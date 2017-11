EKD-Ratsvorsitzender am Buß- und Bettag:/ Nachdenken, welche Richtung unser Land nehmen soll

Hannover (ots) - Anlässlich des heutigen Buß- und Bettags hat derRatsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),Heinrich Bedford-Strohm in München zu einer Kultur des Zuhörens undder Nachdenklichkeit aufgerufen:"Der Bußtag ist ein Tag des Innehaltens. Gelegenheit für jedeneinzelnen von uns, nachzudenken über Grund und Ziel unseres Lebensund über das, was wirklich zählt im Leben. Gelegenheit aber auch fürunser Land, über die Richtung nachzudenken, die es nehmen will. MeineHoffnung ist, dass sich eine Kultur des Zuhörens und derNachdenklichkeit verbindet mit einer Selbstvergewisserung über dieGrundorientierungen, die unser Land tragen und gerade für unsChristen von zentraler Bedeutung sind: die Menschenwürde, der Schutzder Schwachen und die Verantwortung gegenüber der Natur, die wirChristen als Schöpfung Gottes sehen, die uns nicht gehört, sondernanvertraut ist, dass wir sie bebauen und bewahren", sagteBedford-Strohm.Der protestantische Buß- und Bettag, erstmals 1532 immittelalterlichen Straßburg offiziell eingeführt, wurde 1985 zurFinanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern außerSachsen als arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag ersatzlos gestrichen.Der Bußtag hat seinen festen Platz im kirchlichen Festkalender jedochnicht verloren uns ist im Leben vieler Menschen nach wie vor festverwurzelt.Weitere Informationen unter www.busstag.deHannover/München, 22. November 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell