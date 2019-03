EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm zum Terroranschlag in Neuseeland

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - Zum Terroranschlag in Christchurch/Neuseelandäußert sich der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, wie folgt:"Neuseeland ist heute zu einem Ort von Schmerz und Trauergeworden. Dutzende Menschen wurden heimtückisch ermordet, als sie inMoscheen friedlich zum Gebet versammelt waren. Die abscheuliche Tatentsetzt mich zutiefst. Die digitale Multiplikation des Horrorsbeschreibt die zynischen Abgründe des Terrorismus unserer Tage. MeineGedanken sind bei den Getöteten, den Verletzten und ihrenAngehörigen. Hass und Gewalt gegen Menschen gleich welcher Religion,Herkunft oder Weltanschauung sind durch nichts zu rechtfertigen. Dasbiblische Wort aus den Herrnhuter Losungen für den heutigen Tag ruftuns Christinnen und Christen dazu auf, entschieden gegen Terror undUnrecht einzustehen: "Schafft Recht und Gerechtigkeit und errettetden Beraubten von des Frevlers Hand und bedrängt nicht dieFremdlinge, Waisen und Witwen und tut niemand Gewalt an!" (Jeremia22,3).Hannover, 15. März 2019Pressestelle der EKDPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell