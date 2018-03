EKD-Präses Schwaetzer im ZDF-heute.de-Interview: Kirche muss politisch sein

Mainz (ots) - Kirche darf nicht nur, sie muss politisch sein. Dassagt Irmgard Schwaetzer, Präses der Evangelischen Kirche inDeutschland, im heute.de-Interview. "Für jeden, der das NeueTestament liest, gibt es keine Alternative dazu", so Schwaetzer.Allerdings seien damit keine parteipolitischen Vorgaben von derKanzel gemeint. Nächstenliebe, Menschenwürde und Bewahrung derSchöpfung hätten politische Auswirkungen. "Davon müssen wir reden."Der Vorwurf, die EKD bilde eine Art Einheit mit SPD und Grünen, sei"völlig falsch", so Schwaetzer. "Ich erlebe es täglich anders."Parteipolitik spiele zum Beispiel bei den Synoden "wirklich keineRolle".Die FDP-Politikerin widerspricht damit "Welt"-Chefredakteur UlfPoschardt, der eine Debatte über politische Predigten ausgelösthatte. Heiligabend hatte er getwittert: "Wer soll eigentlich nochfreiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigtdenkt, er hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugendverbracht?" Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte jüngst, mitder Bergpredigt lasse sich das Land nicht regieren.Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte(CDU), hatte zudem am Donnerstag den Kirchen vorgeworfen, ihreDiskussionen seien für viele Ostdeutsche lebensfremd. Demwiderspricht Schwaetzer. "Ich kann mir nicht vorstellen, was er damitmeint." Vor allem die Evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz habe sich "intensiv" mit den Folgen desBraunkohleabbaus beschäftigt, über die Flüchtlingspolitik werde inden Gemeinden "regional unterschiedlich" diskutiert. "Kirche ist Teildieser säkularen Gesellschaft, und deswegen müssen wir die Themenauch in unseren eigenen Reihen diskutieren", so Schwaetzer.Das vollständige Interview ist ab Freitag, 30. März 2018, 8.00Uhr, auf www.heute.de zu lesen.http://twitter.com/ZDFpresseRedaktionelle Rückfragen unter Telefon: 06131 - 70-16666.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell