EKD-Menschenrechtsinitiative #freiundgleich geht an den Start

Hannover (ots) - Zum 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung derMenschenrechte startet die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)die Menschenrechtsinitiative #freiundgleich. Mit einerWanderausstellung, unterschiedlichen Veranstaltungsformaten - vonPlanspielen bis zu einer Modenschau -, Informations- undBildungsmaterial rückt die EKD die Verteidigung der Menschenrechteals Aufgabe der Kirchen in den Fokus. Insbesondere Kirchen undGemeinden sollen damit in der Menschenrechtsbildung unterstütztwerden.Petra Bosse-Huber, Vizepräsidentin und Auslandsbischöfin desKirchenamtes der EKD, sagte zum Start der Initiative: "Zur Demokratiegehört immer die Debatte und Streitkultur. Doch dafür braucht esimmer Grundrechte, die Teilhabe überhaupt erst ermöglichen. DieUnantastbarkeit der Menschenwürde steht daher ganz bewusst in Artikel1 des deutschen Grundgesetzes. Und auch die Allgemeine Erklärung derMenschenrechte beginnt mit der Feststellung, dass alle Menschen freiund gleich an Würde und Rechten geboren sind. Doch selbst dort, wodie Menschenrechte gelten, sind sie keine Selbstverständlichkeit,sondern immer eine zu schützende Errungenschaft. Darauf machen wirmit unserer Initiative #freiundgleich aufmerksam." Die Initiative seigerade jetzt wichtig, wo deutlich werde, dass vielerorts derGrundkonsens über das gleiche Recht und die gleiche Würde allerMenschen in Frage gestellt werde. "Wir werden als Kirche nichtnachlassen daran zu erinnern, welche beispiellose Errungenschaft dieMenschenrechte sind. Und wir werden uns weiter für die Menschenrechteeinsetzen, damit alle Menschen als Gottes Geschöpfe und Ebenbilder inFreiheit und Würde miteinander leben können."Ab dem 5. Oktober ist die Webseite der Initiative #freiundgleichunter www.freiundgleich.info aufzurufen, ebenso auf Facebook unterwww.facebook.com/initiativefreiundgleich. Dort finden sichInformationen zu allen Aktionen, die im Rahmen der Initiative bisEnde 2019 stattfinden, sowie Videoportraits, die zeigen, wie undwarum Menschen sich für die Rechte anderer einsetzen.Für Rückfragen steht Ihnen das Referat Menschenrechte, Migrationund Integration, Sabine Dreßler (sabine.dressler@ekd.de) und AnsgarGilster (ansgar.gilster@ekd.de), zur Verfügung.Hannover, 5. Oktober 2018