EIT Digital: Connected Product Analytics for Brands hilft dabei, den Kunden besser zu verstehen

Brüssel (ots/PRNewswire) -Die Wirtschaft wird ihre Produkte in einem ganz neuen Lichtbetrachten.Connected Product Analytics for Brands (CAB), eine neueInnovationsaktivität im Kontext der Digital Industry Action Line (https://www.eitdigital.eu/innovation-entrepreneurship/digital-industry/)von EIT Digital, wird Unternehmen dabei helfen, die Bedürfnisse undErwartungen der Kunden besser zu verstehen, indem anonymisierte Datenaus vernetzten Produkten und Online-Verbraucher-Communitys gesammeltund analysiert werden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/483248/eit_Digital_Logo.jpgDabei unterstützt die CAB(https://www.connectedanalytics.eu/)-Lösung das produzierende Gewerbedurch Antworten auf schwierige Fragen wie: "Welche Produktmerkmalewerden am häufigsten benutzt und wie? Welche bieten einen echtenNutzen für die Kunden und welche sind nur 'wünschenswert'?"Solche Daten werden bislang mit traditionellenMarktforschungsmethoden wie Fokusgruppen und Umfragen erhoben. DieseTools haben ihre Berechtigung, sie bieten aber nicht die konstanteAnalyse der Produktnutzung, die durch die Kombination aus echtenNutzungsdaten, Online-Feedback und Ideen mit CAB ermöglicht wird.Das französische Startup Alfstore (http://www.alfstore.com/) istSchirmherr der Aktivität und agiert als Technologieanbieter undBusiness-Champion. Weitere Partner der Initiative sind TIM(http://www.telecomitalia.com/tit/en.html) (Konnektivitäts- undTechnologieanbieter), Politecnico di Milano (https://www.polimi.it/)(Technologieanbieter und Anbieter von Expertise im BereichKundenerfahrung) sowie Groupe SEB (http://www.groupeseb.com/en-en)(Weltmarktführer im Haushaltskleingerätemarkt und Pilotkunde).Beim Anwendungsfall von Groupe SEB(http://www.groupeseb.com/en-en) geht es um die Benutzererfahrung mitvernetzten Küchengeräten und im Speziellen den i-Companion(https://www.youtube.com/watch?v=7tx1vsGDtMw) Connect, der unter derMarke Moulinex vertrieben wird, eine der beliebtesten vernetztenKüchenmaschinen auf dem Markt.Beim Design die DS-GVO im BlickCAB wird anhand von Nutzer- und Gerätedaten dabei helfen, Stärkenund mögliche Schwächen des Produkts besser zu verstehen. Dies erfolgtDS-GVO-konform und unter Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Eswerden aggregierte Daten zu bestimmten Nutzersegmenten verarbeitetund niemals personenbezogene Daten eines einzelnen Nutzersgespeichert."Durch die Analyse des Verbraucherverhaltens bei vernetztenProdukten will CAB die Marktforschung für diese Brancherevolutionieren. Die datenschutzkonforme Analyse desVerbraucherverhaltens bietet Unternehmen die Chance, ein positivesSignal zu setzen und sich mit besser konzipierten und gezieltplatzierten Produkten zu differenzieren", sagte Marjorie Seizou, R&IProject Manager bei Alfstore.Politecnico di Milano wird die Daten analysieren, die von denKüchengeräten und der mobilen Anwendung übermittelt wurden. Alfstorehat die Aufgabe, die Textdaten aus der Online-Community abzufragenund zu analysieren und alle extrahierten Indikatoren und Erkenntnissein ein spezielles Dashboard einzuspeisen, das als Erweiterung derfirmeneigenen Fanvoice (https://www.fanvoice.com/corporate)-Lösungaufgesetzt wird.TIM ist für Konnektivität und Datenerhebung von intelligenten und"dummen" Objekten verantwortlich. Dabei werden spezialisierteIoT-Mobilnetze und Plattformen wie Schmalband-IoT und oneM2M genutzt.In naher Zukunft könnte CABs Lösung auch in Sektoren jenseitsintelligenter Hausgeräte Anwendung finden, beispielsweise in Märkten,wo Hersteller ihre Produkte "on-the-move" durch innovativeKonnektivitätsfunktionen aufwerten (denkbar sind Gepäck undSportbekleidung).CABs bahnbrechenden Lösungen bieten Marken noch nie dageweseneEinblicke in das Kundenverhalten.Auf Basis seines pan-europäischen Netzwerks aus Partnern undBusiness-Developern wird sich EIT Digital um dieLetzte-Meile-Erfüllung kümmern. Der Markteintritt ist zum Ende desJahres geplant.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.connectedanalytics.eu/Informationen zu EIT DigitalEIT Digital (http://www.eitdigital.eu/) EIT Digital ist eineführende europäische Organisation für offene Innovation. UnsereMission ist die Stärkung der digitalen technologischen Innovation, umwirtschaftliches Wachstum zu fördern und die Lebensqualität in Europazu verbessern. Wir mobilisieren ein partnerschaftliches Ökosystem mitüber 150 europäischen Spitzenunternehmen, SME, Startups,Universitäten und Forschungsinstituten.EIT Digital investiert in strategische Bereiche, um denMarkteintritt von forschungsbasierten digitalen Technologien zubeschleunigen und unternehmerisches Talent und Führerschaft nachEuropa zu bringen. Unsere Wissens- und Innovationsaktivitäten findenin und rund um unsere Co-Location-Centren statt. Pressekontakt:Federico Guerrini+39-393-4747-231federico.guerrini@eitdigital.euOriginal-Content von: EIT Digital, übermittelt durch news aktuell