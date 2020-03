EIT Climate-KIC holt Regine Kreitz als Director Marketing and Communications (FOTO)

Amsterdam/Berlin (ots) - Regine Kreitz wechselt zum 1. Mai 2020 als DirectorMarketing and Communications und Mitglied des Leitungsteams zu EIT Climate-KIC.Die Wissens- und Innovationsgemeinschaft der EU für klimafreundlicheTransformation mit Hauptsitz in Amsterdam ist von 13 europäischen Standorten ausin über 30 Ländern aktiv. Kreitz steuert die Gesamtkommunikation derOrganisation vom Standort Berlin aus und berichtet an die CEO der EITClimate-KIC Kirsten Dunlop.Regine Kreitz kommt von der Hertie School. An der internationalen Universität inBerlin verantwortete sie seit 2010 Kommunikation und Marketing als DirectorCommunications. Sie ist außerdem Präsidentin des BdKom, der größten Vereinigungprofessioneller Kommunikatoren in Deutschland.EIT Climate-KIC-CEO Kirsten Dunlop: "Wir freuen uns sehr, dass Regine Kreitz unsmit ihrer umfassenden Erfahrung in einer Phase verstärkt, die für den Erfolg dereuropäischen Klima-Agenda entscheidend ist: Jetzt müssen Innovationenineinandergreifen, um unseren Sozial-, Wirtschafts- und Finanzsystemen dieTransformation zur Klimaneutralität in Zukunft zu ermöglichen. Daran arbeitetEIT Climate-KIC. Kommunikation ist dafür zentral, denn der Wandel in den Köpfender Menschen ist entscheidend. Zudem werden wir weiter und schnellervorankommen, wenn wir auf gegenseitigen Erfahrungen aufbauen".Über EIT Climate-KICEIT Climate-KIC ist die europäische Wissens- und Innovationsgemeinschaft(Knowledge and Innovation Community - KIC) für klimafreundliche Transformationmit Hauptsitz in Amsterdam. Sie besteht seit 2010 und wird gefördert vomInnovations- und Technologieinstitut der EU (EIT).EIT Climate-KIC ist weltweit in 39 Ländern aktiv und operiert von 13europäischen Standorten aus, darunter Bologna, Brüssel, London, Warschau, Parisund Berlin. Dabei koordiniert EIT Climate-KIC Aktivitäten eines Netzwerks vonmehr als 400 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Behörden und NGOs.EIT Climate-KIC nutzt Innovationen, um systemische Transformationen von ganzenOrten und Wertschöpfungsketten auszulösen. Das Programmangebot erstreckt sichdabei über die Bereiche Unternehmertum, Bildung und Forschung. Zudem starteteEIT Climate-KIC 2019 mit "Deep Demostrations" ein neuartiges Programm welcheseine Testumgebung für groß angelegte, orchestrierte Transformationsprozesseanbietet.Ein Schwerpunkt war bisher die gezielte Förderung innovativer Start-ups.Europaweit hat EIT Climate-KIC über 2000 klimafreundlichen Unternehmensideeneinen erfolgreichen Start ermöglicht. In den kommenden Jahren wird dieOrganisation entscheidend an der Umsetzung des europäischen "Green Deal"mitwirken, indem sie durch Innovationen die Dekarbonisierung ganzer Systemebeschleunigt, darunter Städte, Regionen, Länder oder Wertschöpfungsketten.Pressekontakt:Dipl. Ing. Peter Koziel, Senior Communications Manager (DACH),peter.koziel@climate-kic.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142025/4537918OTS: EIT Climate-KICOriginal-Content von: EIT Climate-KIC, übermittelt durch news aktuell