EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 / Die bayerische Komödie des Herbstes feiert Weltpremiere in München! (FOTO)

München (ots) -Herrschaftszeiten, war das ein wahrlich schöner Abend! Zünftig,bayerisch und laut ging es bei der gestrigen Weltpremiere von EINEGANZ HEISSE NUMMER 2.0 im Mathäser Filmpalast zu. Alle waren siegekommen, um die Fortsetzung des Riesenerfolgs EINE GANZ HEISSENUMMER aus der Wiege zu heben: Neben den drei HauptdarstellerinnenGisela Schneeberger, Rosalie Thomass und Bettina Mittendorfer warenauch Jorge Gonzalez, Franziska Schlattner, Matthias Ransberger,Tristan Seith, Felix von Manteuffel, Johann Schuler, Hardy KrügerJr., Günther Maria Halmer, Genija Rykova, Silke Franz, FredericLinkemann, Sebastian Fitz, Helmfried von Lüttichau, Florian Fischersowie der Regisseur Rainer Kaufmann und die Produzenten MartinRichter und Christian Becker an diesem Abend am Start. Da konnte manschon mal den Überblick verlieren! Über 1000 begeisterte Gäste undFans ließen sich an diesem Abend von den altbekannten FreundinnenWaltraud, Lena und Maria ins bayerische Hinterland jenseits derInternetgrenze entführen und wurden Zeuge, wie die drei Ladies aufungewöhnliche Weise ihrem Dorf zu High Speed verhelfen. Heiß - heißer- Marienzell!Zum Inhalt:Marienzell wird beherrscht von der Landflucht. Niemandinteressiert sich mehr für das Dorf, denn ohne High Speed Internetist man heutzutage abgeschrieben, quasi ein Niemand. Eine schnelleLeitung ist aber nicht in Sicht: Zu wenige Einwohner und zu hoheKosten. Während die Männer sich erfolglos durch die Landschaft grabenum die Kabel selbst zu verlegen, haben die Freundinnen WALTRAUD(Gisela Schneeberger), LENA (Rosalie Thomass) und MARIA (BettinaMittendorfer) eine ganz andere Idee: Das große Preisgeld beimTanzwettbewerb im benachbarten Josefskirchen! Während sich die dreiDamen eifrig auf ihren großen Tanzauftritt vorbereiten und dabeiUnterstützung von niemand Geringerem als dem Jurymitglied JORGEGONZALEZ persönlich bekommen, haben sie zugleich mit harterKonkurrenz zu kämpfen: MONI (Franziska Schlattner), die Frau desBürgermeisters, will das Preisgeld ebenfalls mit ihremhochanständigen Trachtenverein abräumen...Rainer Kaufmann vereint in EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 dieHauptdarstellerinnen Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass und BettinaMittendorfer in der Rolle von Waltraud, Lena und Maria erneut vor derKamera und inszeniert das beliebte Frauentrio u.a. an der Seite vonFranziska Schlattner, Matthias Ransberger, Tristan Seith, Felix vonManteuffel, Jorge González und Günther Maria Halmer.EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 ist eine Produktion der Rat PackFilmproduktion, produziert von Martin Richter und Christian Becker,in Co-Produktion mit ATrack Film (Andrea Sixt, Cord Troebst),Constantin Film Produktion (Martin Moszkowicz), Martin RichterFilmproduktion, Mythos Film, tnf telenormfilm GmbH (Florian Deyle,Philip Schulz-Deyle) und dem ZDF (Redaktion Caroline von Senden,Esther Hechenberger). Der Film wurde gefördert vom FFF Bayern, undDFFF.Kinostart: 3. Oktober 2019 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass, BettinaMittendorfer, Matthias Ransberger, Franziska Schlattner, Felix vonManteuffel, Tristan Seith, Johann Schuler, Jorge González und HardyKrüger Jr. sowie Günther Maria HalmerRegie: Rainer Kaufmann Drehbuch: Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhofbasierend auf Charakteren kreiert von Andrea SixtKamera: Fabian RöslerMusik: Martin ProbstProduzenten: Martin Richter, Christian BeckerCo-Produzenten: Martin Moszkowicz, Andrea Sixt, Cord Troebst, FlorianDeyle, Philip Schulz-Deyle AssociateProducer: Patricia Schnitzler, Friederich OetkerPremierenfotos stehen ab sofort unterwww.constantinfilm.medianetworx.de zum Download bereit.Pressekontakt:JUST PUBLICITY GmbHKerstin Böck, Clea Fricke & Lea SchneiderTelefon: +49 - 89 - 20 20 82 60Fax: +49 - 89 - 20 20 82 89E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell