EINBLICKE - So entsteht Kunst auf der Bühne (FOTO)

Hamburg (ots) -Für alle, die schon immer mal einen exklusiven Blick hinter dieKulissen der Stage School Hamburg werfen wollten, bietet "Einblicke"jeden Monat jetzt die Gelegenheit dazu! Kombiniert mit packendenKostproben aus den drei Unterrichtsbereichen Tanz, Schauspiel undGesang erwartet das Publikum ein einzigartiges Showformat: DerZuschauer wird Zeuge, wie auf der Bühne gearbeitet wird!Was macht das Charisma eines Bühnendarstellers aus? Talent undLeidenschaft müssen die jungen Menschen von Haus aus mitbringen, aberder Weg zum wirklichen Erfolg führt nur über harte Arbeit,permanentes Training und natürlich die richtige Technik.Die Schüler der Stage School Hamburg, Deutschlands größter Schulefür Performing Arts, geben Einblicke in ihre professionelleAusbildung. Typische Unterrichtseinheiten, charakteristischeProbesituationen und Auszüge aus aktuellen Showprogrammen - all daserleben die Zuschauer hautnah auf der Bühne des Firststage Theaters.Durch den Abend führt Choreografin und Sängerin Anja Launhardt,gelernte Musicaldarstellerin und Abteilungsleiterin für Gesang an derder Stage School. Abgerundet wird "Einblicke" mit einer kleinenTalkrunde. Die Zuschauer haben die Chance, alles zu fragen, was siezum Thema Musical-Theater, Bühnenkarriere und allem, was auf undhinter der Bühne passiert, interessiert. Im Anschluss an dieVeranstaltung mischen sich die teilnehmenden Schüler im Foyer desTheaters unter die Zuschauer und stehen für Gespräche bereit.Termine: 23.03./ 27.04./ 18.05./ 15.06.2017, jeweils 19.30 UhrOrt: Theater FIRST STAGE, Thedestr. 15, HH-AltonaKartenpreis: ab 17,00 EuroInfos + VVK: www.firststagehamburg.de