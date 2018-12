HAMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Paul Ziemiak ist neuer Generalsekretär der CDU. Die Delegierten des Bundesparteitags in Hamburg wählten Ziemiak am Samstag mit 503 von 801 gültigen Stimmen - einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur