POTSDAM (dts Nachrichtenagentur) - Dietmar Woidke (SPD) ist als Brandenburgs Ministerpräsident wiedergewählt worden. Der SPD-Politiker erhielt am Mittwoch im Landtag in Potsdam im ersten Wahlgang 47 von 87 abgegebenen Stimmen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.