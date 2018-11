++ EIL ++ Weber wird EVP-Spitzenkandidat für Europawahl

HELSINKI (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Volkspartei (EVP) hat CSU-Vize Manfred Weber zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr gekürt. Beim EVP-Kongress in Helsinki setzte sich der aktuelle EVP-Fraktionschef am Donnerstag gegen den früheren finnischen Ministerpräsidenten Alexander Stubb durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.