++ EIL ++ Urteil: Köln und Bonn müssen Dieselfahrverbote einführen

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - Die Städte Köln und Bonn müssen im kommenden Jahr Dieselfahrverbote einführen. Das entschied das Kölner Verwaltungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.