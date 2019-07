STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialdemokrat David-Maria Sassoli ist zum neuen EU-Parlamentspräsidenten gewählt worden. Der Italiener erreichte bei der Wahl in Straßburg am Mittwochmittag im zweiten Wahlgang die nötige Mehrheit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.