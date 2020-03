++ EIL ++ Sanders bei Demokraten-Vorwahl in Kalifornien vorn

AUSTIN (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Vorwahlen der US-Demokraten liegt Bernie Sanders laut einer Nachwahlbefragung des Nachrichtensenders CNN im wichtigen Bundesstaat Kalifornien vorn. Es sei aber noch zu früh, um ihn zum Sieger zu küren, meldete der Sender. In Kalifornien werden 415 der 3.979 Delegiertenstimmen vergeben, die letztlich den demokratischen Herausforderer für US-Präsident Donald Trump bestimmen.

In den USA sind am Dienstag Vorwahlen in 14 Bundesstaaten, im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa, und bei den Demokraten im Ausland. Die dts Nachrichtenagentur sendet später weitere Details.