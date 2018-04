++ EIL ++ Puigdemont hat Gefängnis in Neumünster verlassen

NEUMüNSTER (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat das Gefängnis in Neumünster verlassen. Er saß dort seit dem 25. März ein, erst am Donnerstag hatte das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht die Freilassung angeordnet - gegen Auflagen. Am Freitag wurde dann eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro hinterlegt.

