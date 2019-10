++ EIL ++ Parlamentswahl in Polen: Regierende PIS baut Vorsprung aus

WARSCHAU (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Parlamentswahlen in Polen ist die regierende PIS stärkste Partei geworden und hat ihren Vorsprung deutlich ausgebaut. Laut erster Prognosen, die am Abend im polnischen Fernsehen veröffentlicht wurden, kommt die Partei auf 43 bis 44 Prozent. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.