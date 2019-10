++ EIL ++ Parlamentspräsident untersagt Brexit-Abstimmung

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, hat die von der Regierung Johnson beantragte neue Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal am Montag untersagt. Am Samstag war der Antrag bereits im Unterhaus beraten und durch einen Änderungsantrag vorerst gestoppt worden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.