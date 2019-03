++ EIL ++ Parlamentspräsident erlaubt dritte Abstimmung über Brexit-Deal

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentspräsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat eine dritte Abstimmung über den Brexit-Deal, den die britische Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union verhandelt hat, erlaubt. Das teilte Bercow am Donnerstagabend mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

