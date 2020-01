++ EIL ++ Organspende-Abstimmung: Keine Mehrheit für Widerspruchslösung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der mit Spannung erwarteten Bundestags-Abstimmung über eine Neuregelung der Organspende in Deutschland ist die sogenannte doppelte Widerspruchslösung gescheitert. 379 der Abgeordneten stimmten am Donnerstagvormittag in namentlicher Abstimmung gegen einen entsprechenden Gesetzentwurf einer Parlamentariergruppe um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). 292 Abgeordnete stimmten dafür, zudem gab es drei Enthaltungen.

Als nächstes soll über einen Gesetzentwurf für eine Zugstimmungslösung abgestimmt werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet später weitere Details.