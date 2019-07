++ EIL ++ Oliver Zipse neuer BMW-Chef

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

SPARTANBURG (dts Nachrichtenagentur) - Oliver Zipse ist zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Automobilherstellers BMW gewählt worden. Das teilte BMW am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.