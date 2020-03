DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder ist am Sonntag eine Einigung auf ein "Kontaktverbot" in der Öffentlichkeit erzielt worden. Das teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntagnachmittag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.