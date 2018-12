++ EIL ++ Offiziell: Britische Regierung verschiebt Brexit-Abstimmung

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Die Abstimmung des britischen Unterhauses über den Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wird verschoben. Das teilte die britische Premierministerin Theresa May am Montagnachmittag im Parlament in London mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.